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Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове - РИА Новости, 23.05.2024
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13:04 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/fryanovo-1947868369.html
Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове
Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове - РИА Новости, 23.05.2024
Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове
Глава городского округа Щелково Подмосковья Андрей Булгаков вместе с жителями проверил ход благоустройства в поселке Фряново, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:04
2024-05-23T13:04
щелково
благоустройство
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Подмосковья Андрей Булгаков вместе с жителями проверил ход благоустройства в поселке Фряново, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Работы за домом № 12 по улице Текстильщиков идут полным ходом. Площадь сквера — 1,3 гектара. Проект формировался исходя из пожеланий жителей. Проектировщики постарались учесть интересы людей всех возрастов и сделать новую точку притяжения максимально разнообразной и комфортной. Здесь появятся прогулочные зоны, площадки для детей, спорта и отдыха и сцена для проведения праздничных мероприятий. Дополнительно установят освещение и камеры системы "Безопасный регион". После благоустройства в сквере проведут озеленение, а существующие берёзы сохранят. "Также в сквере будем размещать новогоднюю елку. Это была отдельная просьба от местных жителей, чтобы праздничное настроение было, а шума во дворе нет", — написал Булгаков в своем телеграм-канале. Проект сквера во Фрянове стал победителем Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. За объект проголосовали более 17 тысяч человек. Завершить работы планируется осенью этого года. Проект будет реализован по программе "Формирование комфортной городской среды".
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щелково, благоустройство
Щелково, Благоустройство

Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове

© Фото : Администрация городского округа ЩелковоГлава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове
Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Администрация городского округа Щелково
Глава подмосковного Щелкова проверил работы по благоустройству во Фрянове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Подмосковья Андрей Булгаков вместе с жителями проверил ход благоустройства в поселке Фряново, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы за домом № 12 по улице Текстильщиков идут полным ходом. Площадь сквера — 1,3 гектара. Проект формировался исходя из пожеланий жителей. Проектировщики постарались учесть интересы людей всех возрастов и сделать новую точку притяжения максимально разнообразной и комфортной.
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Здесь появятся прогулочные зоны, площадки для детей, спорта и отдыха и сцена для проведения праздничных мероприятий. Дополнительно установят освещение и камеры системы "Безопасный регион". После благоустройства в сквере проведут озеленение, а существующие берёзы сохранят.
"Также в сквере будем размещать новогоднюю елку. Это была отдельная просьба от местных жителей, чтобы праздничное настроение было, а шума во дворе нет", — написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Проект сквера во Фрянове стал победителем Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. За объект проголосовали более 17 тысяч человек.
Завершить работы планируется осенью этого года. Проект будет реализован по программе "Формирование комфортной городской среды".
 
ЩелковоБлагоустройство
 
 
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