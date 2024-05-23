https://ria.ru/20240523/fitso-1947924240.html

Цинтула планировал покушение на Фицо два дня, пишут СМИ

Цинтула планировал покушение на Фицо два дня, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

Цинтула планировал покушение на Фицо два дня, пишут СМИ

Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, никого в свои планы не посвящал, спланировав нападение за два дня до его... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:58

2024-05-23T15:58

2024-05-23T15:58

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, никого в свои планы не посвящал, спланировав нападение за два дня до его осуществления, сообщил в четверг словацкий портал Pravda. "Его целью была месть, и хоть он повторяет, что не хотел никого убивать, хотел лишь "навредить здоровью" премьера Роберта Фицо, чтобы он не мог выполнять функцию премьера, свой поступок он планировал два дня и приготовил два магазина (патронов)", - пишет портал со ссылкой на документы суда, который ранее санкционировал арест Цинтулы. По данным портала, Цинтула заявил, что сейчас хотел бы извиниться перед премьером. Издание также отмечает, что стрелявший никому не говорил о своих планах, а стрелять якобы старался так, чтобы не навредить никому, кроме премьера. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240521/pokushenie-1947542501.html

https://ria.ru/20240522/fitso-1947719784.html

https://ria.ru/20240523/pokushenie-1947888381.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо