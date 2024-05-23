https://ria.ru/20240523/evrosoyuz-1947970332.html

У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц

У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц - РИА Новости, 23.05.2024

У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц

У Европейского союза не будет своего ядерного оружия, это просто нереально, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для издания Economist. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:48

2024-05-23T17:48

2024-05-23T18:01

евросоюз

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У Европейского союза не будет своего ядерного оружия, это просто нереально, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для издания Economist."Для ясности: не будет никакого "ядерного оружия ЕС" - это просто нереалистично", - написал Шольц.В апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евросоюз, в мире, олаф шольц