https://ria.ru/20240523/evrosoyuz-1947970332.html
У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц
У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц - РИА Новости, 23.05.2024
У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц
У Европейского союза не будет своего ядерного оружия, это просто нереально, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для издания Economist. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:48
2024-05-23T17:48
2024-05-23T18:01
евросоюз
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. У Европейского союза не будет своего ядерного оружия, это просто нереально, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для издания Economist."Для ясности: не будет никакого "ядерного оружия ЕС" - это просто нереалистично", - написал Шольц.В апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая стратегия обороны ЕС, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, олаф шольц
Евросоюз, В мире, Олаф Шольц
У ЕС не будет своего ядерного оружия, заявил Шольц
Шольц: у Евросоюза не будет никакого своего ядерного оружия, это нереалистично