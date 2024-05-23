https://ria.ru/20240523/europa-1948006641.html

Франция опередила другие страны ЕС по уровню евроскептицизма, показал опрос

Франция опередила другие страны ЕС по уровню евроскептицизма, показал опрос - РИА Новости, 23.05.2024

Франция опередила другие страны ЕС по уровню евроскептицизма, показал опрос

Уровень недоверия к институтам ЕС во Франции продолжает расти, лишь 34% граждан позитивно оценивают влияние ЕС, следует из опроса Eurobarometer, опубликованного РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:59

2024-05-23T20:59

2024-05-23T20:59

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франция

ирландия

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эммануэль макрон

евросоюз

европарламент

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ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости. Уровень недоверия к институтам ЕС во Франции продолжает расти, лишь 34% граждан позитивно оценивают влияние ЕС, следует из опроса Eurobarometer, опубликованного в четверг на сайте Европарламента. "Почти семь из десяти французов имеют негативный взгляд на ЕС. Лишь 34% положительно оценили влияние ЕС. За Францией следуют Чехия (35%) и Словения (37%)", - следует из опроса. Больше всего положительных отзывов о ЕС в Португалии (68%), Ирландии (66%) и Дании (59%). То же касается и будущего Евросоюза. На него оптимистично смотрят 80% респондентов в Дании и Ирландии, и лишь 46% во Франции. Эта цифра снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с концом 2023 года. Лишь каждый четвёртый француз (23%) считает, что национальная экономика находится в "хорошем состоянии", и лишь в 9 из 27 стран ЕС жители ответили, что Евросоюз является "стабильным регионом в период мировых потрясений". В то время, как основным вопросом, волнующим европейцев, остаётся конфликт на Украине (так ответили 35% респондентов) и иммиграция (24%), среди забот французов на первом месте - рост стоимости жизни и инфляция (38%), за ней следует экономическая ситуация в стране (18%). Исследование во Франции проводилось с 3 по 23 апреля, было записано 1004 интервью. В преддверии выборов в Европарламент 9 июня крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с большим отрывом лидирует в опросах. За неё готовы проголосовать 32% избирателей, в то время как кандидата от партии президента Эммануэля Макрона Валери Айер поддерживают лишь 17% граждан.

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

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в мире, франция, ирландия, дания, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент