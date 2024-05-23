https://ria.ru/20240523/es-1947942185.html

В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС

В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС - РИА Новости, 23.05.2024

В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС

Предложение вернуть в Евросоюзе обязательную военную службу для мужчин и женщин - главная угроза на сегодняшний день наряду с разговорами об отправке западных... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:27

2024-05-23T16:27

2024-05-23T16:27

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петер сийярто

виктор орбан

европарламент

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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Предложение вернуть в Евросоюзе обязательную военную службу для мужчин и женщин - главная угроза на сегодняшний день наряду с разговорами об отправке западных войск на Украину, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых. "Предложение Вебера ввести в Европе обязательную воинскую повинность как для мужчин, так и для женщин создает качественно новую ситуацию в Европе. Туда же присоединяются высказывания президента Франции и премьера Эстонии, которые требуют отправки войск на фронт или как минимум на территорию Украины", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, "это и миссия НАТО на Украине - сейчас самая конкретная институциональная угроза". Гуйяш добавил, что тему сейчас обсуждают несколько рабочих групп, и напомнил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы не участвовать в миссии, не отправляя на Украину своих военных, не готовя их и не тратя на миссию деньги из своего бюджета. "Мы считаем безответственными заявления о необходимости военного вмешательства и отправки войск на Украину. Видно, что это одна из крупнейших ставок на выборах в Европарламент, насколько сильны будут провоенные партии... и видно, что на выборах надо дать пространство здравому смыслу", - отметил он. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом "безумии". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932615498.html

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

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в мире, украина, венгрия, европа, манфред вебер, петер сийярто, виктор орбан, европарламент, нато, европейская народная партия