https://ria.ru/20240523/es-1947942185.html
В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС
В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС - РИА Новости, 23.05.2024
В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС
Предложение вернуть в Евросоюзе обязательную военную службу для мужчин и женщин - главная угроза на сегодняшний день наряду с разговорами об отправке западных... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:27
2024-05-23T16:27
2024-05-23T16:27
в мире
украина
венгрия
европа
манфред вебер
петер сийярто
виктор орбан
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_ea048aa79fe8a683f9f3839d74bd07d9.jpg
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Предложение вернуть в Евросоюзе обязательную военную службу для мужчин и женщин - главная угроза на сегодняшний день наряду с разговорами об отправке западных войск на Украину, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых. "Предложение Вебера ввести в Европе обязательную воинскую повинность как для мужчин, так и для женщин создает качественно новую ситуацию в Европе. Туда же присоединяются высказывания президента Франции и премьера Эстонии, которые требуют отправки войск на фронт или как минимум на территорию Украины", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, "это и миссия НАТО на Украине - сейчас самая конкретная институциональная угроза". Гуйяш добавил, что тему сейчас обсуждают несколько рабочих групп, и напомнил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы не участвовать в миссии, не отправляя на Украину своих военных, не готовя их и не тратя на миссию деньги из своего бюджета. "Мы считаем безответственными заявления о необходимости военного вмешательства и отправки войск на Украину. Видно, что это одна из крупнейших ставок на выборах в Европарламент, насколько сильны будут провоенные партии... и видно, что на выборах надо дать пространство здравому смыслу", - отметил он. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом "безумии". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932615498.html
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f1af5da780681de44eca132e0976c0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, европа, манфред вебер, петер сийярто, виктор орбан, европарламент, нато, европейская народная партия
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Манфред Вебер, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Европарламент, НАТО, Европейская народная партия
В администрации премьер-министра Венгрии назвали главную угрозу для ЕС
Гуйяш: идея всеобщей воинской повинности - главная угроза на сегодняшний день
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Предложение вернуть в Евросоюзе обязательную военную службу для мужчин и женщин - главная угроза на сегодняшний день наряду с разговорами об отправке западных войск на Украину, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA
со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
"Предложение Вебера ввести в Европе обязательную воинскую повинность как для мужчин, так и для женщин создает качественно новую ситуацию в Европе. Туда же присоединяются высказывания президента Франции и премьера Эстонии, которые требуют отправки войск на фронт или как минимум на территорию Украины", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
По его словам, "это и миссия НАТО на Украине - сейчас самая конкретная институциональная угроза".
Гуйяш добавил, что тему сейчас обсуждают несколько рабочих групп, и напомнил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы не участвовать в миссии, не отправляя на Украину своих военных, не готовя их и не тратя на миссию деньги из своего бюджета.
"Мы считаем безответственными заявления о необходимости военного вмешательства и отправки войск на Украину. Видно, что это одна из крупнейших ставок на выборах в Европарламент, насколько сильны будут провоенные партии... и видно, что на выборах надо дать пространство здравому смыслу", - отметил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом "безумии". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.