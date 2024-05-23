https://ria.ru/20240523/ekonomiya-1947776266.html

Юрист предупредил о тюрьме за популярную схему экономии дохода

Юрист предупредил о тюрьме за популярную схему экономии дохода - РИА Новости, 23.05.2024

Юрист предупредил о тюрьме за популярную схему экономии дохода

Дробление бизнеса — одна из популярных схем ухода от налогов. Власти, похоже, взялись за нее всерьез: злоупотребления, доказанные налоговой, грозят большими... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T02:17

2024-05-23T02:17

2024-05-23T02:17

общество

россия

налоги

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Дробление бизнеса — одна из популярных схем ухода от налогов. Власти, похоже, взялись за нее всерьез: злоупотребления, доказанные налоговой, грозят большими доначислениями и даже уголовным преследованием, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин.Речь идет о формальном разделении бизнеса между специально созданными для этого или формально независимыми структурами, чтобы воспользоваться налоговыми льготами для малых предприятий. Не секрет, что эту схему часто применяет и крупный, и средний бизнес. С каждым годом такие случаи все активнее выявляет налоговый орган, а суды в большинстве случаев поддерживают доначисления.“Если налоговый орган докажет незаконное дробление бизнеса, он объединит финансовые показатели всех выявленных им участников схемы, как если бы это была одна компания”, — предупредил Глейкин.Это грозит налогоплательщикам доначислением налогов, штрафами за недоплату налогов и штрафами за непредставление налоговых деклараций (всего до 70% от неуплаченных налогов). Кроме того, материалы уголовного дела могут быть переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела: за уклонение от уплаты налогов с помощью таких дел грозит реальный срок до пяти лет, подытожил юрист.

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Алексей Калабанов

общество, россия, налоги