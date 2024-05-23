https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" начались архитектурно-отделочные работы

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" начались архитектурно-отделочные работы - РИА Новости, 23.05.2024

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" начались архитектурно-отделочные работы

Строители приступили к отделочным работам блока технических помещений на станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метрополитена, рассказал заместитель мэра... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:06

2024-05-23T14:06

2024-05-23T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Строители приступили к отделочным работам блока технических помещений на станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метрополитена, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что на строящейся станции "ЗИЛ" параллельно выполняются земляные работы, монтаж инженерных систем и архитектурная отделка. "Это связано со сложностью станционного комплекса и наличием широкого ряда подобъектов: оборотных тупиков перед и за станцией, вестибюля и эвакуационного выхода, соединительной ветки и пересадки на перспективную Бирюлевскую линию. Также уже начались архитектурно-отделочные работы – в блоке технических помещений ведется устройство кирпичных перегородок и их штукатурка", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. В сообщении указывается, что платформа станции выполнена в монолите, специалисты уже завершили работы по ее армированию и заливке бетоном пола и колонн. Сейчас в служебных помещениях вестибюля новой станции проводится монтаж инженерных систем.В свою очередь, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на будущей станции ведется обратная засыпка котлована на участках станционного комплекса, где возведение основных конструкций завершено. "На платформе и в готовых секциях оборотных тупиков перед станцией выполняется устройство верхнего строения пути, в левом перегонном тоннеле строители готовятся к бетонированию жесткого основания", – приводятся в пресс-релизе его слова.Кроме того, в сообщении уточняается, что на станции "ЗИЛ" осуществляется устройство еще двух притоннельных сооружений: на установке тоннельной вентиляции ведется разработка грунта котлована, а на водоотливной установке – технологическая сбойка из чугунных колец.Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ее длина составит более 43 километров.

https://ria.ru/20240522/efimov-1947534330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)