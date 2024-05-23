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Ефимов: инфраструктурные объекты построят в пяти округах по программе КРТ - РИА Новости, 23.05.2024
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09:05 23.05.2024 (обновлено: 09:55 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/efimov-1947757529.html
Ефимов: инфраструктурные объекты построят в пяти округах по программе КРТ
Ефимов: инфраструктурные объекты построят в пяти округах по программе КРТ - РИА Новости, 23.05.2024
Ефимов: инфраструктурные объекты построят в пяти округах по программе КРТ
В шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, предполагающих строительство 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая технопарк и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:05
2024-05-23T09:55
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, предполагающих строительство 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая технопарк и логистический центр, вложат 494 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по строительству Владимир Ефимов.Он уточнил, что две площадки расположены на северо-западе Москвы, по одной - в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке. На месте старых складов, автостоянок и ветхих построек на земельных участках появятся новые городские кварталы."С начала 2024 года по результатам торгов определили инвесторов, которые реализуют шесть проектов редевелопмента. Благодаря этому в бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий. Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 гектаров 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создать свыше 31 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В том числе, в рамках проектов КРТ планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья, включая около 217 тысяч "квадратов" по программе реновации, а также технопарк, логистический центр, гостиницу и офисы, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240522/krt-1947544590.html
https://ria.ru/20240521/efimov-1947286282.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: инфраструктурные объекты построят в пяти округах по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, предполагающих строительство 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая технопарк и логистический центр, вложат 494 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по строительству Владимир Ефимов.
Он уточнил, что две площадки расположены на северо-западе Москвы, по одной - в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке. На месте старых складов, автостоянок и ветхих построек на земельных участках появятся новые городские кварталы.
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"С начала 2024 года по результатам торгов определили инвесторов, которые реализуют шесть проектов редевелопмента. Благодаря этому в бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий. Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 гектаров 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создать свыше 31 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В том числе, в рамках проектов КРТ планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров жилья, включая около 217 тысяч "квадратов" по программе реновации, а также технопарк, логистический центр, гостиницу и офисы, указывается в сообщении.
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