https://ria.ru/20240523/edinstvo-1947953008.html

Реставрация Брестской крепости подтверждает единство Москвы и Минска

Реставрация Брестской крепости подтверждает единство Москвы и Минска - РИА Новости, 23.05.2024

Реставрация Брестской крепости подтверждает единство Москвы и Минска

Ремонт, реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости совместными усилиями Москвы и Минска подтверждает единство позиций к подвигу советского народа,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:52

2024-05-23T16:52

2024-05-23T16:52

парламентское собрание союза беларуси и россии

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ремонт, реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости совместными усилиями Москвы и Минска подтверждает единство позиций к подвигу советского народа, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. "Подписанное (премьер-министром России) Михаилом Владимировичем Мишустиным во исполнение поручения президента Владимира Владимировича Путина, президента Александра Григорьевича Лукашенко постановление Союзного государства о выделении 493 миллионов рублей на огромный объем работы по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции, музеефикации объектов Брестской крепости - одно из важнейших подтверждений единства позиций, единства отношений белорусов и россиян к подвигу, совершённому в 1941-1945 годах", - сказал Мезенцев. По словам Мезенцева, реконструкции подлежат главный монумент "Мужество", входная группа "Звезда", Северные ворота, южная и юго-западная казармы Брестской крепости. "Очень важно, что слово "музеефикация" сохранено в названии важнейшего документа. Будем обновляться экспозиция, и она будет становиться все более интерактивной. Мы во взаимодействии с рядом музеев Москвы, ряда регионов России пополним эту коллекцию, - сказал госсекретарь. - Мы очень хотим, чтобы для молодых людей – школьников, учащихся колледжей, студентов, тех ребят, кто работает на производстве – эти экспозиции были по-настоящему интересны и познавательны, были поводом осмысления масштаба подвига, героизма, мужества и страданий, которые понес советский народ в годы Великой Отечественной войны".

https://ria.ru/20240521/uchet-1947415260.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия