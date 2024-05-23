https://ria.ru/20240523/edinstvo-1947953008.html
Реставрация Брестской крепости подтверждает единство Москвы и Минска
Реставрация Брестской крепости подтверждает единство Москвы и Минска - РИА Новости, 23.05.2024
Реставрация Брестской крепости подтверждает единство Москвы и Минска
Ремонт, реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости совместными усилиями Москвы и Минска подтверждает единство позиций к подвигу советского народа,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:52
2024-05-23T16:52
2024-05-23T16:52
парламентское собрание союза беларуси и россии
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ремонт, реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости совместными усилиями Москвы и Минска подтверждает единство позиций к подвигу советского народа, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. "Подписанное (премьер-министром России) Михаилом Владимировичем Мишустиным во исполнение поручения президента Владимира Владимировича Путина, президента Александра Григорьевича Лукашенко постановление Союзного государства о выделении 493 миллионов рублей на огромный объем работы по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции, музеефикации объектов Брестской крепости - одно из важнейших подтверждений единства позиций, единства отношений белорусов и россиян к подвигу, совершённому в 1941-1945 годах", - сказал Мезенцев. По словам Мезенцева, реконструкции подлежат главный монумент "Мужество", входная группа "Звезда", Северные ворота, южная и юго-западная казармы Брестской крепости. "Очень важно, что слово "музеефикация" сохранено в названии важнейшего документа. Будем обновляться экспозиция, и она будет становиться все более интерактивной. Мы во взаимодействии с рядом музеев Москвы, ряда регионов России пополним эту коллекцию, - сказал госсекретарь. - Мы очень хотим, чтобы для молодых людей – школьников, учащихся колледжей, студентов, тех ребят, кто работает на производстве – эти экспозиции были по-настоящему интересны и познавательны, были поводом осмысления масштаба подвига, героизма, мужества и страданий, которые понес советский народ в годы Великой Отечественной войны".
https://ria.ru/20240521/uchet-1947415260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Дмитрий Мезенцев, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Ремонт, реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости совместными усилиями Москвы и Минска подтверждает единство позиций к подвигу советского народа, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Подписанное (премьер-министром России) Михаилом Владимировичем Мишустиным во исполнение поручения президента Владимира Владимировича Путина, президента Александра Григорьевича Лукашенко постановление Союзного государства о выделении 493 миллионов рублей на огромный объем работы по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции, музеефикации объектов Брестской крепости - одно из важнейших подтверждений единства позиций, единства отношений белорусов и россиян к подвигу, совершённому в 1941-1945 годах", - сказал Мезенцев
.
По словам Мезенцева, реконструкции подлежат главный монумент "Мужество", входная группа "Звезда", Северные ворота, южная и юго-западная казармы Брестской крепости.
"Очень важно, что слово "музеефикация" сохранено в названии важнейшего документа. Будем обновляться экспозиция, и она будет становиться все более интерактивной. Мы во взаимодействии с рядом музеев Москвы, ряда регионов России пополним эту коллекцию, - сказал госсекретарь. - Мы очень хотим, чтобы для молодых людей – школьников, учащихся колледжей, студентов, тех ребят, кто работает на производстве – эти экспозиции были по-настоящему интересны и познавательны, были поводом осмысления масштаба подвига, героизма, мужества и страданий, которые понес советский народ в годы Великой Отечественной войны".