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Итальянский министр заявил о сложностях для использования активов России - РИА Новости, 23.05.2024
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21:57 23.05.2024 (обновлено: 21:58 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/dzhordzhetti-1948013690.html
Итальянский министр заявил о сложностях для использования активов России
Итальянский министр заявил о сложностях для использования активов России - РИА Новости, 23.05.2024
Итальянский министр заявил о сложностях для использования активов России
Странам будет нелегко прийти к соглашению по поводу использования доходов от замороженных активов РФ, необходима законодательная база для такого соглашения,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:57
2024-05-23T21:58
россия
сша
украина
сергей лавров
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
euroclear
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Странам будет нелегко прийти к соглашению по поводу использования доходов от замороженных активов РФ, необходима законодательная база для такого соглашения, заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти до начала встречи министров финансов G7 в итальянской Стрезе. Ранее передает агентство Рейтер со ссылкой неназванных чиновников из стран группы передавало, что страны G7 не ожидают достижения детального соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ на грядущей встрече в итальянской Стрезе из-за технических и юридических аспектов, которые нужно будет более подробно проработать. На вопрос журналиста, будет ли достигнуто соглашение об использовании активов РФ, министр заявил, что это "сложный вопрос". "Это не так легко (прийти к соглашению по активам - ред.). Нам надо найти законодательную базу на европейском уровне", - отметил министр. Видео его разговора с журналистами опубликовано агентством Блумберг. Агентство Рейтер со ссылкой на слова министра добавляет, что некоторые центральные банки имеют сомнения по поводу аспектов использования российских активов для погашения кредита для Украины. "Доходы от финансовых активов должны быть использованы для погашения кредита, который будет предоставлен Украине одной единовременной суммой", - приводит агентство слова Джорджетти. Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая. Газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, euroclear
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, Euroclear
Итальянский министр заявил о сложностях для использования активов России

Джорджетти: странам нелегко будет принять соглашение по использованию активов РФ

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Странам будет нелегко прийти к соглашению по поводу использования доходов от замороженных активов РФ, необходима законодательная база для такого соглашения, заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти до начала встречи министров финансов G7 в итальянской Стрезе.
Ранее передает агентство Рейтер со ссылкой неназванных чиновников из стран группы передавало, что страны G7 не ожидают достижения детального соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ на грядущей встрече в итальянской Стрезе из-за технических и юридических аспектов, которые нужно будет более подробно проработать.
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На вопрос журналиста, будет ли достигнуто соглашение об использовании активов РФ, министр заявил, что это "сложный вопрос". "Это не так легко (прийти к соглашению по активам - ред.). Нам надо найти законодательную базу на европейском уровне", - отметил министр. Видео его разговора с журналистами опубликовано агентством Блумберг.
Агентство Рейтер со ссылкой на слова министра добавляет, что некоторые центральные банки имеют сомнения по поводу аспектов использования российских активов для погашения кредита для Украины. "Доходы от финансовых активов должны быть использованы для погашения кредита, который будет предоставлен Украине одной единовременной суммой", - приводит агентство слова Джорджетти.
Встреча министров финансов стран G7 пройдет с 23 по 25 мая.
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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