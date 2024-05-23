https://ria.ru/20240523/dron-1947862731.html

В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона

В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона - РИА Новости, 23.05.2024

В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона

Тракторист получил контузию в результате атаки дрона-камикадзе по сельхозтехнике, работающей в поле возле села Демьянки Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:39

2024-05-23T12:39

2024-05-23T12:41

специальная военная операция на украине

брянская область

черниговская область

украина

александр богомаз

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тракторист получил контузию в результате атаки дрона-камикадзе по сельхозтехнике, работающей в поле возле села Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз. Губернатор добавил, что атакованный дроном трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.

https://ria.ru/20240414/mina-1939952935.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

брянская область, черниговская область, украина, александр богомаз, происшествия, вооруженные силы украины