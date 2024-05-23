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В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 23.05.2024 (обновлено: 12:41 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/dron-1947862731.html
В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона
В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона - РИА Новости, 23.05.2024
В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона
Тракторист получил контузию в результате атаки дрона-камикадзе по сельхозтехнике, работающей в поле возле села Демьянки Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:39
2024-05-23T12:41
специальная военная операция на украине
брянская область
черниговская область
украина
александр богомаз
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тракторист получил контузию в результате атаки дрона-камикадзе по сельхозтехнике, работающей в поле возле села Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз. Губернатор добавил, что атакованный дроном трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.
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брянская область, черниговская область, украина, александр богомаз, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Черниговская область, Украина, Александр Богомаз, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона

Богомаз: при атаке дрона ВСУ у села Демьянки тракторист получил контузию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тракторист получил контузию в результате атаки дрона-камикадзе по сельхозтехнике, работающей в поле возле села Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
Губернатор добавил, что атакованный дроном трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьЧерниговская областьУкраинаАлександр БогомазПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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