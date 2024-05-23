https://ria.ru/20240523/draka-1947889103.html
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы - РИА Новости, 23.05.2024
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы
Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:09
2024-05-23T14:09
2024-05-23T14:09
происшествия
симферополь
россия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. Накануне вечером он сообщал, что на одной из улиц Симферополя произошла массовая драка. "Полиция установила всех участников вечернего конфликта, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний", - написал Крючков. По его словам, в отношении участников конфликта составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка) и один протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). "Причиной данного инцидента послужил бытовой конфликт между родными братьями", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947600846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, россия, олег крючков, республика крым
Происшествия, Симферополь, Россия, Олег Крючков, Республика Крым
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы
Советник главы Крыма Крючков: участники массовой драки в Симферополе установлены