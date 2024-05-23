https://ria.ru/20240523/draka-1947889103.html

На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы

На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы - РИА Новости, 23.05.2024

На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы

Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:09

2024-05-23T14:09

2024-05-23T14:09

происшествия

симферополь

россия

олег крючков

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. Накануне вечером он сообщал, что на одной из улиц Симферополя произошла массовая драка. "Полиция установила всех участников вечернего конфликта, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний", - написал Крючков. По его словам, в отношении участников конфликта составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка) и один протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). "Причиной данного инцидента послужил бытовой конфликт между родными братьями", - подчеркнул Крючков.

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947600846.html

симферополь

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, россия, олег крючков, республика крым