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На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы - РИА Новости, 23.05.2024
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14:09 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/draka-1947889103.html
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы - РИА Новости, 23.05.2024
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы
Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:09
2024-05-23T14:09
происшествия
симферополь
россия
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. Накануне вечером он сообщал, что на одной из улиц Симферополя произошла массовая драка. "Полиция установила всех участников вечернего конфликта, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний", - написал Крючков. По его словам, в отношении участников конфликта составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка) и один протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). "Причиной данного инцидента послужил бытовой конфликт между родными братьями", - подчеркнул Крючков.
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происшествия, симферополь, россия, олег крючков, республика крым
Происшествия, Симферополь, Россия, Олег Крючков, Республика Крым
На участников массовой драки в Симферополе составили протоколы

Советник главы Крыма Крючков: участники массовой драки в Симферополе установлены

Участники массовой драки в Симферополе. Кадр видео очевидца
Участники массовой драки в Симферополе. Кадр видео очевидца
Участники массовой драки в Симферополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Участники массовой драки в Симферополе, возникшей из-за конфликта между братьями, установлены, на них составлены административные протоколы, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Накануне вечером он сообщал, что на одной из улиц Симферополя произошла массовая драка.
«
"Полиция установила всех участников вечернего конфликта, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний", - написал Крючков.
По его словам, в отношении участников конфликта составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка) и один протокол по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних).
"Причиной данного инцидента послужил бытовой конфликт между родными братьями", - подчеркнул Крючков.
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ПроисшествияСимферопольРоссияОлег КрючковРеспублика Крым
 
 
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