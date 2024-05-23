https://ria.ru/20240523/doroga-1947879164.html
Дорогу в Жуковском районе Калужской области отремонтируют по нацпроекту
Дорогу в Жуковском районе Калужской области отремонтируют по нацпроекту - РИА Новости, 23.05.2024
Дорогу в Жуковском районе Калужской области отремонтируют по нацпроекту
Участок дороги протяженностью более 10 километров в Жуковском районе Калужской области отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:35
2024-05-23T13:35
2024-05-23T13:35
калужская область
жуковский район
автомобильные дороги
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КАЛУГА, 23 мая – РИА Новости. Участок дороги протяженностью более 10 километров в Жуковском районе Калужской области отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", работы позволят, в частности, запустить по дороге маршрут школьного автобуса, сообщает министерство транспорта региона. "В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Жуковском районе приступили к ремонту дорожного покрытия трассы Белоусово – Высокиничи – Серпухов – Чаусово – Троицкое - Кременки. Протяженность ремонтируемого участка - 10,6 километра. Большая часть работ пройдет на участке Высокиничи – Чаусово", - говорится в сообщении областного министерства. Дорога между Высокиничами и Чаусово была построена 1976 году. Она является связующей артерией между Жуковским и Тарусским районами. По данным администрации Жуковского района, обращения граждан с просьбами отремонтировать дорогу поступали неоднократно. В сельском поселении село "Совхоз "Чаусово" в настоящее время 16 населенных пунктов, в которых проживают 936 человек. Кроме этого, там расположены пять СНТ, которые насчитывают более 1500 участков. Все населенные пункты поселения имеют выход только на эту дорогу. "На территории "Совхоза "Чаусово" расположены фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, школа, мемориальный комплекс, отделение почтовой связи, магазины. В основной общеобразовательной школе учатся 54 школьника, в детском саде - 25 воспитанников", - уточняет министерство. В администрации Жуковского района подчеркивают – из-за состояния дороги управление ГИБДД не согласовало маршрут школьного автобуса, необходимого детям, и после ремонта ситуация изменится.
https://ria.ru/20240521/remont-1947469039.html
жуковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жуковский район, автомобильные дороги
Калужская область, Жуковский район, Автомобильные дороги
КАЛУГА, 23 мая – РИА Новости. Участок дороги протяженностью более 10 километров в Жуковском районе Калужской области отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", работы позволят, в частности, запустить по дороге маршрут школьного автобуса, сообщает министерство транспорта региона.
"В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Жуковском районе приступили к ремонту дорожного покрытия трассы Белоусово – Высокиничи – Серпухов
– Чаусово – Троицкое - Кременки. Протяженность ремонтируемого участка - 10,6 километра. Большая часть работ пройдет на участке Высокиничи – Чаусово", - говорится в сообщении областного министерства.
Дорога между Высокиничами и Чаусово была построена 1976 году. Она является связующей артерией между Жуковским
и Тарусским районами
. По данным администрации Жуковского района, обращения граждан с просьбами отремонтировать дорогу поступали неоднократно. В сельском поселении село "Совхоз "Чаусово" в настоящее время 16 населенных пунктов, в которых проживают 936 человек. Кроме этого, там расположены пять СНТ, которые насчитывают более 1500 участков. Все населенные пункты поселения имеют выход только на эту дорогу.
"На территории "Совхоза "Чаусово" расположены фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, школа, мемориальный комплекс, отделение почтовой связи, магазины. В основной общеобразовательной школе учатся 54 школьника, в детском саде - 25 воспитанников", - уточняет министерство.
В администрации Жуковского района подчеркивают – из-за состояния дороги управление ГИБДД
не согласовало маршрут школьного автобуса, необходимого детям, и после ремонта ситуация изменится.