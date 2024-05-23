https://ria.ru/20240523/dodik-1947998884.html

Президент Додик прокомментировал скандальную резолюцию по Сребренице

Президент Додик прокомментировал скандальную резолюцию по Сребренице - РИА Новости, 23.05.2024

Президент Додик прокомментировал скандальную резолюцию по Сребренице

Инициаторы резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН) не смогли обеспечить поддержку больше половины стран членов ООН, она... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:56

2024-05-23T19:56

2024-05-23T21:27

сребреница

оон

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БЕЛГРАД, 23 мая - РИА Новости. Инициаторы резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН) не смогли обеспечить поддержку больше половины стран членов ООН, она "провалилась", заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.ГА ООН в четверг одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 18, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании."На ГА ООН они не смогли получить большинство больше половины (членов – ред.) что говорит о том, что резолюция о Сребренице "провалилась". Около 110 государств не голосовали или были против или воздержались. Это провалившаяся резолюция и это значит, что ООН ее не поддержала", - написал Додик в соцсети Х.Он отметил, что намерение навязать сербам ярлык совершивших геноцид и моральную дисквалификацию не удался."Американцы скажут, что 84 голоса "за" достаточно, но по какому принципу это достаточно? Разве по демократическому? Нас на Западе учат, что демократическое большинство – то, которое больше половины общего числа. У них этого нет, почему врут?", - задался вопросом лидер боснийских сербов.Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице".Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240523/vuchich-1948004377.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948004234.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html

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