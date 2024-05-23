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Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку
Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку - РИА Новости, 23.05.2024
Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку
Пятилетнего ребенка разыскивают в Свердловской области, девочку может скрывать её отец, сообщает региональный главк Федеральной службы судебных приставов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:51
2024-05-23T16:51
2024-05-23T16:51
происшествия
свердловская область
каменск-уральский
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Пятилетнего ребенка разыскивают в Свердловской области, девочку может скрывать её отец, сообщает региональный главк Федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, по решению суда мужчина обязан передать пятилетнюю дочь её матери для совместного проживания. "Несовершеннолетнюю девочку, возможно, скрывает её отец. Информация о посещении ребенком медицинских и образовательных учреждений отсутствует", – следует из сообщения. Отмечается, что отец ребёнка в исполнительном розыске и скрывает свое местонахождение. Девочка может находиться в Каменске-Уральском, Екатеринбурге и иных городах Свердловской области или Краснодарского края.
https://ria.ru/20231025/krasnodar-1905176638.html
свердловская область
каменск-уральский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, каменск-уральский, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Каменск-Уральский, Екатеринбург
Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку
В Свердловской области разыскивают 5-летнюю девочку, которую может скрывать отец