https://ria.ru/20240523/devochka-1947951832.html

Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку

Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку - РИА Новости, 23.05.2024

Приставы на Урале разыскивают пятилетнюю девочку

Пятилетнего ребенка разыскивают в Свердловской области, девочку может скрывать её отец, сообщает региональный главк Федеральной службы судебных приставов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:51

2024-05-23T16:51

2024-05-23T16:51

происшествия

свердловская область

каменск-уральский

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Пятилетнего ребенка разыскивают в Свердловской области, девочку может скрывать её отец, сообщает региональный главк Федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, по решению суда мужчина обязан передать пятилетнюю дочь её матери для совместного проживания. "Несовершеннолетнюю девочку, возможно, скрывает её отец. Информация о посещении ребенком медицинских и образовательных учреждений отсутствует", – следует из сообщения. Отмечается, что отец ребёнка в исполнительном розыске и скрывает свое местонахождение. Девочка может находиться в Каменске-Уральском, Екатеринбурге и иных городах Свердловской области или Краснодарского края.

https://ria.ru/20231025/krasnodar-1905176638.html

свердловская область

каменск-уральский

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, каменск-уральский, екатеринбург