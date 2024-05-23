https://ria.ru/20240523/derbenev-1948010103.html

Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства - РИА Новости, 23.05.2024

Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Евгения Дербенева, соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:23

2024-05-23T21:23

2024-05-23T21:23

политика

россия

михаил мишустин

антон силуанов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Евгения Дербенева, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении. Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году. Ранее он был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).

https://ria.ru/20231103/artemev-1907321122.html

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политика, россия, михаил мишустин, антон силуанов