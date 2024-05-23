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Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства - РИА Новости, 23.05.2024
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21:23 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/derbenev-1948010103.html
Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства
Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства - РИА Новости, 23.05.2024
Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Евгения Дербенева, соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:23
2024-05-23T21:23
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Евгения Дербенева, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении. Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году. Ранее он был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).
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политика, россия, михаил мишустин, антон силуанов
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Антон Силуанов
Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

Мишустин уволил директора департамента контроля правительства Дербенева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Евгения Дербенева, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.
"Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году. Ранее он был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).
Игорь Артемьев - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинАнтон Силуанов
 
 
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