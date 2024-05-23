https://ria.ru/20240523/delo-1947810631.html
После гибели шести человек при пожаре в СНТ в Подмосковье завели дело
После гибели шести человек при пожаре в СНТ в Подмосковье завели дело - РИА Новости, 23.05.2024
После гибели шести человек при пожаре в СНТ в Подмосковье завели дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели шести человек при пожаре в СНТ в Московской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:36
2024-05-23T09:36
2024-05-23T09:47
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели шести человек при пожаре в СНТ в Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья."Следственным отделом по г. Истра ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.Как отмечается, 23 мая в частном трехэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели шести человек при пожаре в СНТ в Подмосковье завели дело
СК завел уголовное дело после гибели 6 человек при пожаре в СНТ в Подмосковье