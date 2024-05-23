https://ria.ru/20240523/cnn-1947880722.html
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами - РИА Новости, 23.05.2024
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:42
2024-05-23T13:42
2024-05-23T14:11
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу CNN, что он столкнулся с обученными профессиональными солдатами. "Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", - отметил украинский офицер. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240523/kharkov-1947842804.html
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харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Харьковская область, Россия, Украина, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
CNN: комбриг ВСУ назвал ВС РФ обученными профессионалами, это видно по тактике
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области.
Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу CNN, что он столкнулся с обученными профессиональными солдатами.
"Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", - отметил украинский офицер.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.