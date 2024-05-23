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В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 23.05.2024 (обновлено: 14:11 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/cnn-1947880722.html
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами - РИА Новости, 23.05.2024
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:42
2024-05-23T14:11
харьковская область
россия
украина
виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу CNN, что он столкнулся с обученными профессиональными солдатами. "Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", - отметил украинский офицер. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240523/kharkov-1947842804.html
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
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харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Харьковская область, Россия, Украина, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами

CNN: комбриг ВСУ назвал ВС РФ обученными профессионалами, это видно по тактике

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области.
Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу CNN, что он столкнулся с обученными профессиональными солдатами.
"Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", - отметил украинский офицер.
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Харькове заявили о повреждении транспортной инфраструктуры
11:45
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными
13 мая, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВиталий ГанчевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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