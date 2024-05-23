https://ria.ru/20240523/chikhuakhua-1947824890.html

Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян

Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян - РИА Новости, 23.05.2024

Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян

Владелец собаки, которая напала на чихуахуа в Ачинске и разорвала её, заявил полицейским, что был пьян и не понимает, как его пес сам вышел погулять на улицу,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:43

2024-05-23T10:43

2024-05-23T10:43

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Владелец собаки, которая напала на чихуахуа в Ачинске и разорвала её, заявил полицейским, что был пьян и не понимает, как его пес сам вышел погулять на улицу, сообщает УМВД по Красноярскому краю. Ранее в полиции сообщали, что в дежурную обратилась местная жительница и рассказала, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался. На распространившихся в соцсетях кадрах с камеры видеонаблюдения на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее не получается. Через некоторое время подбегает хозяин и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, пытавшегося ещё раз подойти к женщине с собачкой. "Мужчина 1988 года рождения сообщил, что его питомец 20 мая действительно гулял на улице самостоятельно, каким образом пёс вышел из дома, он пояснить не смог, так как сам находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщают в пресс-службе МВД. В ведомстве уточняют, что мужчина сожалеет о случившемся и намерен возместить причиненный ущерб по собственному желанию. Материалы проверки будут направлены в ветнадзор.

https://ria.ru/20240504/budka-1943792775.html

https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html

ачинск

красноярский край

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происшествия, ачинск, красноярский край