https://ria.ru/20240523/chikhuakhua-1947824890.html
Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян
Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян - РИА Новости, 23.05.2024
Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян
Владелец собаки, которая напала на чихуахуа в Ачинске и разорвала её, заявил полицейским, что был пьян и не понимает, как его пес сам вышел погулять на улицу,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:43
2024-05-23T10:43
2024-05-23T10:43
происшествия
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Владелец собаки, которая напала на чихуахуа в Ачинске и разорвала её, заявил полицейским, что был пьян и не понимает, как его пес сам вышел погулять на улицу, сообщает УМВД по Красноярскому краю. Ранее в полиции сообщали, что в дежурную обратилась местная жительница и рассказала, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался. На распространившихся в соцсетях кадрах с камеры видеонаблюдения на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее не получается. Через некоторое время подбегает хозяин и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, пытавшегося ещё раз подойти к женщине с собачкой. "Мужчина 1988 года рождения сообщил, что его питомец 20 мая действительно гулял на улице самостоятельно, каким образом пёс вышел из дома, он пояснить не смог, так как сам находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщают в пресс-службе МВД. В ведомстве уточняют, что мужчина сожалеет о случившемся и намерен возместить причиненный ущерб по собственному желанию. Материалы проверки будут направлены в ветнадзор.
https://ria.ru/20240504/budka-1943792775.html
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происшествия, ачинск, красноярский край
Происшествия, Ачинск, Красноярский край
Владелец собаки, напавшей на чихуахуа в Ачинске, заявил, что был пьян
Владелец собаки, разорвавшей чихуахуа в Ачинске, был пьян и не уследил за псом
КРАСНОЯРСК, 23 мая - РИА Новости. Владелец собаки, которая напала на чихуахуа в Ачинске и разорвала её, заявил полицейским, что был пьян и не понимает, как его пес сам вышел погулять на улицу, сообщает УМВД по Красноярскому краю.
Ранее в полиции сообщали, что в дежурную обратилась местная жительница и рассказала, что ее собака чихуахуа во время прогулки стала жертвой более крупной особи, предположительно, боксерской породы. От полученных травм питомец потерпевшей скончался.
На распространившихся в соцсетях кадрах с камеры видеонаблюдения на женщину с чихуахуа на поводке нападает собака более крупной породы. Женщина пытается отбить своего питомца, но у нее не получается. Через некоторое время подбегает хозяин и отводит свою собаку, потом снова отпускает и голосом уводит пса, пытавшегося ещё раз подойти к женщине с собачкой.
"Мужчина 1988 года рождения сообщил, что его питомец 20 мая действительно гулял на улице самостоятельно, каким образом пёс вышел из дома, он пояснить не смог, так как сам находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщают в пресс-службе МВД.
В ведомстве уточняют, что мужчина сожалеет о случившемся и намерен возместить причиненный ущерб по собственному желанию. Материалы проверки будут направлены в ветнадзор.