https://ria.ru/20240523/bolgariya-1947927030.html
"Настало время". Президент Болгарии выступил с заявлением по Украине
"Настало время". Президент Болгарии выступил с заявлением по Украине - РИА Новости, 23.05.2024
"Настало время". Президент Болгарии выступил с заявлением по Украине
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем, передает агентство Novinite. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:03
2024-05-23T16:04
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем, передает агентство Novinite. "Самая большая задача, стоящая перед человечеством, - положить конец кровавым войнам на Украине и в секторе Газа. Это требует осознанности, рационального мышления и международных усилий по достижению мира, основанного на международном праве. Настало время полагаться на дипломатию, поскольку мы увидели, что мира невозможно достичь только экономическими и военными средствами", - приводит агентство слова Радева после аудиенции у Папы Римского Франциска. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, москва, киев, румен радев, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Украина, Москва, Киев, Румен Радев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
"Настало время". Президент Болгарии выступил с заявлением по Украине
Президент Болгарии Радев: пришло время решать конфликт на Украине дипломатией
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем, передает агентство Novinite
.
"Самая большая задача, стоящая перед человечеством, - положить конец кровавым войнам на Украине и в секторе Газа. Это требует осознанности, рационального мышления и международных усилий по достижению мира, основанного на международном праве. Настало время полагаться на дипломатию, поскольку мы увидели, что мира невозможно достичь только экономическими и военными средствами", - приводит агентство слова Радева после аудиенции у Папы Римского Франциска.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.