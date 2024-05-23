https://ria.ru/20240523/boestolknoveniya-1947800477.html

Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра - РИА Новости, 23.05.2024

Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вновь вернуть утраченные позиции пресекаются,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:14

2024-05-23T08:14

2024-05-23T08:20

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херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вновь вернуть утраченные позиции пресекаются, основные боестолкновения перекинулись на островную зону, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. По его словам, на части села еще могли находиться разрозненные небольшие группы противника: продовольствие и боеприпасы им иногда доставляют тяжелыми дронами, убитых и раненых не эвакуируют. В конце февраля руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Противник уменьшил, но не прекратил полностью действия в дельте реки Днепр. Боестолкновения наших военных с вражескими боевиками в островной зоне продолжаются", - сказал Сальдо. По его словам, на сегодня Крынки зачищены, но враг продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра. "Наши военные топят большую часть лодок уже на подходе. С остальными разбираются тотчас же, если они каким-то образом смогли доплыть", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html

https://ria.ru/20240522/pistorius-1947771370.html

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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины