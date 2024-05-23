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Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 23.05.2024 (обновлено: 08:20 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/boestolknoveniya-1947800477.html
Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра - РИА Новости, 23.05.2024
Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вновь вернуть утраченные позиции пресекаются,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:14
2024-05-23T08:20
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вновь вернуть утраченные позиции пресекаются, основные боестолкновения перекинулись на островную зону, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. По его словам, на части села еще могли находиться разрозненные небольшие группы противника: продовольствие и боеприпасы им иногда доставляют тяжелыми дронами, убитых и раненых не эвакуируют. В конце февраля руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Противник уменьшил, но не прекратил полностью действия в дельте реки Днепр. Боестолкновения наших военных с вражескими боевиками в островной зоне продолжаются", - сказал Сальдо. По его словам, на сегодня Крынки зачищены, но враг продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра. "Наши военные топят большую часть лодок уже на подходе. С остальными разбираются тотчас же, если они каким-то образом смогли доплыть", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

Сальдо заявил о боях в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вновь вернуть утраченные позиции пресекаются, основные боестолкновения перекинулись на островную зону, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. По его словам, на части села еще могли находиться разрозненные небольшие группы противника: продовольствие и боеприпасы им иногда доставляют тяжелыми дронами, убитых и раненых не эвакуируют. В конце февраля руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо
03:06
"Противник уменьшил, но не прекратил полностью действия в дельте реки Днепр. Боестолкновения наших военных с вражескими боевиками в островной зоне продолжаются", - сказал Сальдо.
По его словам, на сегодня Крынки зачищены, но враг продолжает попытки высадиться на левый берег Днепра.
"Наши военные топят большую часть лодок уже на подходе. С остальными разбираются тотчас же, если они каким-то образом смогли доплыть", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Вчера, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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