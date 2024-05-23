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Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства - РИА Новости, 23.05.2024
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Ставропольский край
 
13:07 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html
Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства
Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства - РИА Новости, 23.05.2024
Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания сообщил, что в ближайшие 5 лет регион может получить с помощью курортного сбора более 3... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:07
2024-05-23T13:07
ставропольский край
владимир владимиров
благоустройство
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания сообщил, что в ближайшие 5 лет регион может получить с помощью курортного сбора более 3 миллиардов рублей для развития инфраструктуры, он поручил провести голосование по объектам благоустройства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Прошу глав городов-курортов до 1 сентября через свои социальные сети собрать предложения от жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод. И до конца года провести голосование по выбору объектов для работы на пятилетку — так же как мы делаем по проектам комфортной городской среды", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Глава Ставрополья подчеркнул, что за прошедшее десятилетие туризм в регионе получил второе дыхание, в том числе за счет реализации краевой программы "Туристско-рекреационный комплекс". "Благодаря поддержке президента мы смогли ввести курорты края в самые крупные федеральные программы. Заинтересовали инвесторов туристическим потенциалом. И вот промежуточный итог. За 10 лет количество средств размещения в крае приросло втрое. А реальный объем турпотока, который мы рассчитали с помощью современных технологий, составил в прошлом году около 9 миллионов человек", - сказал Владимиров. По его словам, за 2023 год туристы потратили в крае 60 миллиардов рублей. Эти деньги заработали малый и средний бизнес, отельеры, производители продуктов питания.
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html
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владимир владимиров, благоустройство
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Благоустройство

Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства

© Фото : пресс-служба правительства СтавропольяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ставрополья
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания сообщил, что в ближайшие 5 лет регион может получить с помощью курортного сбора более 3 миллиардов рублей для развития инфраструктуры, он поручил провести голосование по объектам благоустройства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Прошу глав городов-курортов до 1 сентября через свои социальные сети собрать предложения от жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод. И до конца года провести голосование по выбору объектов для работы на пятилетку — так же как мы делаем по проектам комфортной городской среды", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Глава Ставрополья поручил разработать систему поддержки ветеранов СВО
12:20
Глава Ставрополья подчеркнул, что за прошедшее десятилетие туризм в регионе получил второе дыхание, в том числе за счет реализации краевой программы "Туристско-рекреационный комплекс".
"Благодаря поддержке президента мы смогли ввести курорты края в самые крупные федеральные программы. Заинтересовали инвесторов туристическим потенциалом. И вот промежуточный итог. За 10 лет количество средств размещения в крае приросло втрое. А реальный объем турпотока, который мы рассчитали с помощью современных технологий, составил в прошлом году около 9 миллионов человек", - сказал Владимиров.
По его словам, за 2023 год туристы потратили в крае 60 миллиардов рублей. Эти деньги заработали малый и средний бизнес, отельеры, производители продуктов питания.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировБлагоустройство
 
 
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