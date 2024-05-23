https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html

Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства

Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства - РИА Новости, 23.05.2024

Владимиров поручил провести голосование по выбору объектов благоустройства

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания сообщил, что в ближайшие 5 лет регион может получить с помощью курортного сбора более 3... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:07

2024-05-23T13:07

2024-05-23T13:07

ставропольский край

владимир владимиров

благоустройство

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания сообщил, что в ближайшие 5 лет регион может получить с помощью курортного сбора более 3 миллиардов рублей для развития инфраструктуры, он поручил провести голосование по объектам благоустройства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Прошу глав городов-курортов до 1 сентября через свои социальные сети собрать предложения от жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод. И до конца года провести голосование по выбору объектов для работы на пятилетку — так же как мы делаем по проектам комфортной городской среды", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Глава Ставрополья подчеркнул, что за прошедшее десятилетие туризм в регионе получил второе дыхание, в том числе за счет реализации краевой программы "Туристско-рекреационный комплекс". "Благодаря поддержке президента мы смогли ввести курорты края в самые крупные федеральные программы. Заинтересовали инвесторов туристическим потенциалом. И вот промежуточный итог. За 10 лет количество средств размещения в крае приросло втрое. А реальный объем турпотока, который мы рассчитали с помощью современных технологий, составил в прошлом году около 9 миллионов человек", - сказал Владимиров. По его словам, за 2023 год туристы потратили в крае 60 миллиардов рублей. Эти деньги заработали малый и средний бизнес, отельеры, производители продуктов питания.

https://ria.ru/20240523/stavropole-1947855981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, благоустройство