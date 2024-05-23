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Володин: бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России - РИА Новости, 23.05.2024
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14:49 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/biznes-1947898089.html
Володин: бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России
Володин: бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России - РИА Новости, 23.05.2024
Володин: бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России
Сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:49
2024-05-23T14:49
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налоговой системы. "Сегодня и бизнес понимает: в России работать лучше, налоги надо платить здесь, развиваетесь вы здесь, выводить активы не надо, потому что кормили, посмотрите, полмира. Там налоги платили. Вот эти офшоры, покупка яхт, их регистрация за рубежом к чему привело? Там остались эти яхты, самолеты, там остались счета, на них деньги сегодня заморожены", - сказал Володин. Он подчеркнул, что все это должно работать на экономику России и благосостояние ее граждан, потому что "здесь все это создается". "Сейчас уже многое не вернешь. Но хотя бы то, что осталось, должно развиваться в интересах людей и страны. Другой все равно не будет у тех, кто решил туда выводить. Видите, как поступили - и поиздевались и издеваются, потому что им нужна слабая Россия, а нам она нужна сильная", - указал спикер Госдумы.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ

Володин: бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налоговой системы.
"Сегодня и бизнес понимает: в России работать лучше, налоги надо платить здесь, развиваетесь вы здесь, выводить активы не надо, потому что кормили, посмотрите, полмира. Там налоги платили. Вот эти офшоры, покупка яхт, их регистрация за рубежом к чему привело? Там остались эти яхты, самолеты, там остались счета, на них деньги сегодня заморожены", - сказал Володин.
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Он подчеркнул, что все это должно работать на экономику России и благосостояние ее граждан, потому что "здесь все это создается".
"Сейчас уже многое не вернешь. Но хотя бы то, что осталось, должно развиваться в интересах людей и страны. Другой все равно не будет у тех, кто решил туда выводить. Видите, как поступили - и поиздевались и издеваются, потому что им нужна слабая Россия, а нам она нужна сильная", - указал спикер Госдумы.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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