https://ria.ru/20240523/bezhentsy-1947916463.html

Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев

Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев - РИА Новости, 23.05.2024

Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев

Украинские беженцы стали приносить Чехии прибыль, передает издание Novinky. "За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:29

2024-05-23T15:29

2024-05-23T15:46

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские беженцы стали приносить Чехии прибыль, передает издание Novinky. "За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три миллиарда крон больше, чем взяли из нее", — говорится в публикации. Отмечается, что в Чехии насчитывается около 350 тысяч беженцев с Украины, 118 тысяч из них трудоустроены.По оценке издания, можно ожидать, что доходы чешского государства от украинских беженцев будут продолжать расти.По данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html

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