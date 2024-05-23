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Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 23.05.2024 (обновлено: 15:46 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bezhentsy-1947916463.html
Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев
Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев - РИА Новости, 23.05.2024
Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев
Украинские беженцы стали приносить Чехии прибыль, передает издание Novinky. "За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:29
2024-05-23T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские беженцы стали приносить Чехии прибыль, передает издание Novinky. "За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три миллиарда крон больше, чем взяли из нее", — говорится в публикации. Отмечается, что в Чехии насчитывается около 350 тысяч беженцев с Украины, 118 тысяч из них трудоустроены.По оценке издания, можно ожидать, что доходы чешского государства от украинских беженцев будут продолжать расти.По данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html
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в мире, чехия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина
Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев

Novinky: украинские беженцы принесли прибыль казне Чехии

© Depositphotos.com / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Depositphotos.com / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские беженцы стали приносить Чехии прибыль, передает издание Novinky.

"За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три миллиарда крон больше, чем взяли из нее", — говорится в публикации.
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Отмечается, что в Чехии насчитывается около 350 тысяч беженцев с Украины, 118 тысяч из них трудоустроены.
По оценке издания, можно ожидать, что доходы чешского государства от украинских беженцев будут продолжать расти.

По данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.
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