Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев
Novinky: украинские беженцы принесли прибыль казне Чехии
© Depositphotos.com / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
© Depositphotos.com / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские беженцы стали приносить Чехии прибыль, передает издание Novinky.
"За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три миллиарда крон больше, чем взяли из нее", — говорится в публикации.
"За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три миллиарда крон больше, чем взяли из нее", — говорится в публикации.
Отмечается, что в Чехии насчитывается около 350 тысяч беженцев с Украины, 118 тысяч из них трудоустроены.
По оценке издания, можно ожидать, что доходы чешского государства от украинских беженцев будут продолжать расти.
По данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.
По данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.