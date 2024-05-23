https://ria.ru/20240523/bespilotniki-1948002845.html

Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области

Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области - РИА Новости, 23.05.2024

Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области

Центр по обучению будущих военнослужащих по контракту навыкам управления БПЛА открыт в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:29

2024-05-23T20:29

2024-05-23T20:29

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_378b3ba18905d939a1df3af167d95541.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Центр по обучению будущих военнослужащих по контракту навыкам управления БПЛА открыт в Ярославской области, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в открывшийся центр по набирают первый поток курсантов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что сейчас в зоне СВО особенно востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов. Именно это направление при поддержке правительства области и было выбрано за основу обучения. "Мы понимаем, какие вызовы бросает нам современная ситуация в мире, и делаем все, чтобы своевременно и адекватно реагировать на них", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, курс обучения управлению беспилотниками включает начальную военную подготовку, основы тактической медицины и применения радиоэлектронных систем. Как отметил министр социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области Дмитрий Юнусов, работа организована на базе ДОСААФ: площадка полностью соответствует всем требованиям, есть оборудованные компьютерные и инженерные классы, для курсантов предусмотрены проживание и питание. Обучение будет длиться две недели. По его итогам курсантам предстоит сдать контрольные нормативы и получить свидетельство о прохождении обучения, отмечают в правительстве области.

https://ria.ru/20240517/soglashenie--1946767070.html

https://ria.ru/20240515/rasselenie-1946258397.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев