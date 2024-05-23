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Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области - РИА Новости, 23.05.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:29 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bespilotniki-1948002845.html
Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области
Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области - РИА Новости, 23.05.2024
Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области
Центр по обучению будущих военнослужащих по контракту навыкам управления БПЛА открыт в Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:29
2024-05-23T20:29
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Центр по обучению будущих военнослужащих по контракту навыкам управления БПЛА открыт в Ярославской области, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, в открывшийся центр по набирают первый поток курсантов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что сейчас в зоне СВО особенно востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов. Именно это направление при поддержке правительства области и было выбрано за основу обучения. "Мы понимаем, какие вызовы бросает нам современная ситуация в мире, и делаем все, чтобы своевременно и адекватно реагировать на них", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, курс обучения управлению беспилотниками включает начальную военную подготовку, основы тактической медицины и применения радиоэлектронных систем. Как отметил министр социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области Дмитрий Юнусов, работа организована на базе ДОСААФ: площадка полностью соответствует всем требованиям, есть оборудованные компьютерные и инженерные классы, для курсантов предусмотрены проживание и питание. Обучение будет длиться две недели. По его итогам курсантам предстоит сдать контрольные нормативы и получить свидетельство о прохождении обучения, отмечают в правительстве области.
https://ria.ru/20240517/soglashenie--1946767070.html
https://ria.ru/20240515/rasselenie-1946258397.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Будущих контрактников обучат управлению БПЛА в Ярославской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Центр по обучению будущих военнослужащих по контракту навыкам управления БПЛА открыт в Ярославской области, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, в открывшийся центр по набирают первый поток курсантов.
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что сейчас в зоне СВО особенно востребованы операторы беспилотных летательных аппаратов. Именно это направление при поддержке правительства области и было выбрано за основу обучения.
"Мы понимаем, какие вызовы бросает нам современная ситуация в мире, и делаем все, чтобы своевременно и адекватно реагировать на них", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, курс обучения управлению беспилотниками включает начальную военную подготовку, основы тактической медицины и применения радиоэлектронных систем.
Как отметил министр социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области Дмитрий Юнусов, работа организована на базе ДОСААФ: площадка полностью соответствует всем требованиям, есть оборудованные компьютерные и инженерные классы, для курсантов предусмотрены проживание и питание.
Обучение будет длиться две недели. По его итогам курсантам предстоит сдать контрольные нормативы и получить свидетельство о прохождении обучения, отмечают в правительстве области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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