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Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:59
2024-05-23T14:59
2024-05-23T15:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.Это уже третий дрон ВСУ, сбиваемый над регионом за день."Двадцать третьего мая около 14.15 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
МО РФ: ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью