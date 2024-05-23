https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947905656.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:59

2024-05-23T14:59

2024-05-23T15:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.Это уже третий дрон ВСУ, сбиваемый над регионом за день."Двадцать третьего мая около 14.15 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)