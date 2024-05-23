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Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947789903.html
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:10
2024-05-23T05:10
специальная военная операция на украине
украина
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ГЕНИЧЕСК, 23 мая - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем обороны на херсонском направлении, сообщили в Минобороны. "С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - сообщили в ведомстве. Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.
https://ria.ru/20240521/minoborony-1947319254.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ГЕНИЧЕСК, 23 мая - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем обороны на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.
"С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
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