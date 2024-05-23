https://ria.ru/20240523/bespilotnik-1947789903.html
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.05.2024
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:10
2024-05-23T05:10
2024-05-23T05:10
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ГЕНИЧЕСК, 23 мая - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем обороны на херсонском направлении, сообщили в Минобороны. "С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - сообщили в ведомстве. Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 23 мая - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем обороны на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.
"С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии", - сообщили в ведомстве.
Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.