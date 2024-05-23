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Лукашенко и Путин обсудят в Минске вопросы безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
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12:19 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/belta-1947855362.html
Лукашенко и Путин обсудят в Минске вопросы безопасности, сообщили СМИ
Лукашенко и Путин обсудят в Минске вопросы безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
Лукашенко и Путин обсудят в Минске вопросы безопасности, сообщили СМИ
Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе визита российского лидера 23-24 мая в Минск обсудят вопросы безопасности, а также... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:19
2024-05-23T12:19
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе визита российского лидера 23-24 мая в Минск обсудят вопросы безопасности, а также совместное реагирование на вызовы и угрозы. Переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах сообщает госагентство Белта.В частности, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере. Кроме того, в центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы, сообщает Белта.
https://ria.ru/20240523/smi-1947801039.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко и Путин обсудят в Минске вопросы безопасности, сообщили СМИ

Белта: Путин и Лукашенко 23-24 мая обсудят вопросы реагирования на угрозы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе визита российского лидера 23-24 мая в Минск обсудят вопросы безопасности, а также совместное реагирование на вызовы и угрозы. Переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах сообщает госагентство Белта.
В частности, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.
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Кроме того, в центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы, сообщает Белта.
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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