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В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко в Минске - РИА Новости, 23.05.2024
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12:09 23.05.2024 (обновлено: 12:43 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/belorussiya-1947852150.html
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко в Минске
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко в Минске - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко в Минске
Владимир Путин 23-24 мая посетит Белоруссию, он обсудит с президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:09
2024-05-23T12:43
минск
александр лукашенко
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин 23-24 мая посетит Белоруссию, он обсудит с президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", — говорится в пресс-релизе.В Кремле уточнили, что визит пройдет по приглашению Лукашенко.В свою очередь, Спутник Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера уточнило, что на переговорах лидеры затронут вопросы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, торгово-экономические проекты, укрепление безопасности, вопросы совместного реагирования на вызовы и угрозы.По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "обширное общение" двух президентов начнется уже сегодня. На второй день официального визита запланированы переговоры во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составе.Путин и Лукашенко общаются регулярно. Белорусский лидер был с рабочим визитом в Москве две недели назад, он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и присутствовал на параде Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
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минск, александр лукашенко, россия, владимир путин
Минск, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко в Минске

Путин и Лукашенко 23-24 мая обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин 23-24 мая посетит Белоруссию, он обсудит с президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", — говорится в пресс-релизе.
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В Кремле уточнили, что визит пройдет по приглашению Лукашенко.
В свою очередь, Спутник Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера уточнило, что на переговорах лидеры затронут вопросы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, торгово-экономические проекты, укрепление безопасности, вопросы совместного реагирования на вызовы и угрозы.
По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "обширное общение" двух президентов начнется уже сегодня. На второй день официального визита запланированы переговоры во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составе.
Путин и Лукашенко общаются регулярно. Белорусский лидер был с рабочим визитом в Москве две недели назад, он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и присутствовал на параде Победы на Красной площади.
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МинскАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин
 
 
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