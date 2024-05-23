https://ria.ru/20240523/belorussiya-1947843900.html

Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2024

Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Главой Генерального штаба Белоруссии назначен первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко, соответствующее решение принял... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:47

2024-05-23T11:47

2024-05-23T11:53

белоруссия

александр лукашенко

виктор гулевич

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603962081_0:0:569:320_1920x0_80_0_0_9faf3da24f7b483dcac4f60445dead4f.jpg

МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Главой Генерального штаба Белоруссии назначен первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко, соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко."У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Ранее Лукашенко освободил Виктора Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии. Отмечалось, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, александр лукашенко, виктор гулевич, в мире