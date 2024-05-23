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Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2024
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11:47 23.05.2024 (обновлено: 11:53 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/belorussiya-1947843900.html
Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии
Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2024
Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии
Главой Генерального штаба Белоруссии назначен первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко, соответствующее решение принял... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:47
2024-05-23T11:53
белоруссия
александр лукашенко
виктор гулевич
в мире
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Главой Генерального штаба Белоруссии назначен первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко, соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко."У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Ранее Лукашенко освободил Виктора Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии. Отмечалось, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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белоруссия, александр лукашенко, виктор гулевич, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Виктор Гулевич, В мире
Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии

Первый замгоссекретарь Совбеза Белоруссии Муравейко назначен главой Генштаба

© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко
 Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Главой Генерального штаба Белоруссии назначен первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко, соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко.
"У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
ЕС планирует ужесточить санкции против Белоруссии, сообщили СМИ
08:35
Ранее Лукашенко освободил Виктора Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии. Отмечалось, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВиктор ГулевичВ мире
 
 
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