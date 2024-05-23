https://ria.ru/20240523/belgorod-1947796979.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 23.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя более часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:15
2024-05-23T07:15
2024-05-23T07:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя более часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор объявлял об опасности в 5.54 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде