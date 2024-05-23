https://ria.ru/20240523/belgorod-1947796979.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 23.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя более часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:15

2024-05-23T07:15

2024-05-23T07:15

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя более часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор объявлял об опасности в 5.54 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.

https://ria.ru/20240523/belgorod-1947791784.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия