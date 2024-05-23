https://ria.ru/20240523/bangkok-1947955423.html

Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке

Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке - РИА Новости, 23.05.2024

Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке

Сто четыре пассажира рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур получили медпомощь в Бангкоке, куда был перенаправлен самолет после... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:57

2024-05-23T16:57

2024-05-23T16:57

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сто четыре пассажира рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур получили медпомощь в Бангкоке, куда был перенаправлен самолет после смертельного ЧП с турбулентностью, сообщает газета Wall Street Journal. Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей. "По состоянию на четверг 104 пассажира получили медицинскую помощь в Бангкоке, куда рейс был перенаправлен", - пишет газета. Отмечается, что по меньшей мере 17 пассажирам была проведена операция. В свою очередь, газета Bangkok Post сообщает в четверг, что двадцать человек, пострадавших от турбулентности и попавших в отделение интенсивной терапии больницы "Самитивет Синаккарин" в Бангкоке все еще остаются в отделении интенсивной терапии, однако ни один из них не находится в состоянии, связанном с угрозой жизни. "Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, остается прежним. Им необходим постоянный уход и наблюдение врачей, поэтому они остаются в этом отделении. Однако состояния, связанного с угрозой жизни, ни у кого из них нет", - заявил журналистам директор и главный врач больницы доктор Адинун Киттираттханапхайбун, слова которого приводит издание. Также, по его словам, на момент публикации новости в больнице остаются в общей сложности, включая пациентов отделения интенсивной терапии и отделения общей травматологии, 40 пассажиров и членов экипажа рейса Singapore Airlines, у 22 из числа которых травмы позвоночника, а у шести – черепно-мозговые травмы.

https://ria.ru/20230625/samolet-1879889069.html

https://ria.ru/20231126/turbulentnost-1911928197.html

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