Рейтинг@Mail.ru
Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bangkok-1947955423.html
Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке
Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке - РИА Новости, 23.05.2024
Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке
Сто четыре пассажира рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур получили медпомощь в Бангкоке, куда был перенаправлен самолет после... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:57
2024-05-23T16:57
в мире
бангкок
сингапур
лондон
singapore airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947402910_0:427:1108:1050_1920x0_80_0_0_fc6fa401980400e281fd0bd4b2ae0e55.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сто четыре пассажира рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур получили медпомощь в Бангкоке, куда был перенаправлен самолет после смертельного ЧП с турбулентностью, сообщает газета Wall Street Journal. Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей. "По состоянию на четверг 104 пассажира получили медицинскую помощь в Бангкоке, куда рейс был перенаправлен", - пишет газета. Отмечается, что по меньшей мере 17 пассажирам была проведена операция. В свою очередь, газета Bangkok Post сообщает в четверг, что двадцать человек, пострадавших от турбулентности и попавших в отделение интенсивной терапии больницы "Самитивет Синаккарин" в Бангкоке все еще остаются в отделении интенсивной терапии, однако ни один из них не находится в состоянии, связанном с угрозой жизни. "Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, остается прежним. Им необходим постоянный уход и наблюдение врачей, поэтому они остаются в этом отделении. Однако состояния, связанного с угрозой жизни, ни у кого из них нет", - заявил журналистам директор и главный врач больницы доктор Адинун Киттираттханапхайбун, слова которого приводит издание. Также, по его словам, на момент публикации новости в больнице остаются в общей сложности, включая пациентов отделения интенсивной терапии и отделения общей травматологии, 40 пассажиров и членов экипажа рейса Singapore Airlines, у 22 из числа которых травмы позвоночника, а у шести – черепно-мозговые травмы.
https://ria.ru/20230625/samolet-1879889069.html
https://ria.ru/20231126/turbulentnost-1911928197.html
бангкок
сингапур
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947402910_0:323:1108:1154_1920x0_80_0_0_33187f48a9ef1f0792d1d1b94276a5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангкок, сингапур, лондон, singapore airlines
В мире, Бангкок, Сингапур, Лондон, Singapore Airlines
Более ста пассажиров рейса Singapore Airlines получили медпомощь в Бангкоке

WSJ: 104 пассажира Singapore Airlines после ЧП получили медпомощь в Бангкоке

© Фото из соцсетей Пассажиры пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности
Пассажиры пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности
© Фото из соцсетей
Пассажиры пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сто четыре пассажира рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур получили медпомощь в Бангкоке, куда был перенаправлен самолет после смертельного ЧП с турбулентностью, сообщает газета Wall Street Journal.
Во вторник авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, многие пострадали. Самолет был перенаправлен в Бангкок, где благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура заявило, что направит в Бангкок следователей.
Пассажирка в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Пилоты рассказали, в каких полетах чаще всего случается турбулентность
25 июня 2023, 06:23
"По состоянию на четверг 104 пассажира получили медицинскую помощь в Бангкоке, куда рейс был перенаправлен", - пишет газета.
Отмечается, что по меньшей мере 17 пассажирам была проведена операция.
В свою очередь, газета Bangkok Post сообщает в четверг, что двадцать человек, пострадавших от турбулентности и попавших в отделение интенсивной терапии больницы "Самитивет Синаккарин" в Бангкоке все еще остаются в отделении интенсивной терапии, однако ни один из них не находится в состоянии, связанном с угрозой жизни.
"Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, остается прежним. Им необходим постоянный уход и наблюдение врачей, поэтому они остаются в этом отделении. Однако состояния, связанного с угрозой жизни, ни у кого из них нет", - заявил журналистам директор и главный врач больницы доктор Адинун Киттираттханапхайбун, слова которого приводит издание.
Также, по его словам, на момент публикации новости в больнице остаются в общей сложности, включая пациентов отделения интенсивной терапии и отделения общей травматологии, 40 пассажиров и членов экипажа рейса Singapore Airlines, у 22 из числа которых травмы позвоночника, а у шести – черепно-мозговые травмы.
Самолет авиакомпании Аэрофлот во время взлета - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
На рейсе "Аэрофлота" пострадал человек во время турбулентности
26 ноября 2023, 13:38
 
В миреБангкокСингапурЛондонSingapore Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала