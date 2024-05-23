Рейтинг@Mail.ru
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 23.05.2024 (обновлено: 20:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1948001485.html
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам - РИА Новости, 23.05.2024
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам
Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:21
2024-05-23T20:22
в мире
бахрейн
россия
москва
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947929333_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_7bece5d9935ce24df344adb168863b05.jpg
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению международных конфликтов, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна (BNA) по итогам визита короля в Москву. "Обе стороны подчеркнули важность исполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей по прекращению глобального противостояния и конфликтов, а также работы по их урегулированию в соответствии с нормами международного права и уставом ООН в целях поддержания международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении. По его информации, они также высказались за использование международных усилий для установления глобальной стабильности и поддержки устойчивого развития на благо и процветание людей всего мира. Король Бахрейна приехал в среду в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае этого года.
https://ria.ru/20240523/palestina-1948000338.html
https://ria.ru/20240523/novak-1947988399.html
бахрейн
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947929333_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fa84a078b642a7e41a33109c43f9a5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, оон
В мире, Бахрейн, Россия, Москва, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, ООН
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам

Лидеры РФ и Бахрейна заявили о важности действий ООН по прекращению конфликтов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению международных конфликтов, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна (BNA) по итогам визита короля в Москву.
"Обе стороны подчеркнули важность исполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей по прекращению глобального противостояния и конфликтов, а также работы по их урегулированию в соответствии с нормами международного права и уставом ООН в целях поддержания международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины
Вчера, 20:06
По его информации, они также высказались за использование международных усилий для установления глобальной стабильности и поддержки устойчивого развития на благо и процветание людей всего мира.
Король Бахрейна приехал в среду в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае этого года.
вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне
Вчера, 18:56
 
В миреБахрейнРоссияМоскваВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала