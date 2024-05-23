https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1948001485.html

Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам

Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам - РИА Новости, 23.05.2024

Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам

Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:21

2024-05-23T20:21

2024-05-23T20:22

в мире

бахрейн

россия

москва

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947929333_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_7bece5d9935ce24df344adb168863b05.jpg

ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению международных конфликтов, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна (BNA) по итогам визита короля в Москву. "Обе стороны подчеркнули важность исполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей по прекращению глобального противостояния и конфликтов, а также работы по их урегулированию в соответствии с нормами международного права и уставом ООН в целях поддержания международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении. По его информации, они также высказались за использование международных усилий для установления глобальной стабильности и поддержки устойчивого развития на благо и процветание людей всего мира. Король Бахрейна приехал в среду в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае этого года.

https://ria.ru/20240523/palestina-1948000338.html

https://ria.ru/20240523/novak-1947988399.html

бахрейн

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, оон