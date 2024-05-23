https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1948001485.html
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам - РИА Новости, 23.05.2024
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам
Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:21
2024-05-23T20:21
2024-05-23T20:22
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению международных конфликтов, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна (BNA) по итогам визита короля в Москву. "Обе стороны подчеркнули важность исполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей по прекращению глобального противостояния и конфликтов, а также работы по их урегулированию в соответствии с нормами международного права и уставом ООН в целях поддержания международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении. По его информации, они также высказались за использование международных усилий для установления глобальной стабильности и поддержки устойчивого развития на благо и процветание людей всего мира. Король Бахрейна приехал в среду в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае этого года.
https://ria.ru/20240523/palestina-1948000338.html
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в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, оон
В мире, Бахрейн, Россия, Москва, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, ООН
Лидеры России и Бахрейна заявили о важности действий ООН по конфликтам
Лидеры РФ и Бахрейна заявили о важности действий ООН по прекращению конфликтов
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейн Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о важности исполнения Советом безопасности ООН обязанностей по прекращению международных конфликтов, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна (BNA) по итогам визита короля в Москву.
"Обе стороны подчеркнули важность исполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей по прекращению глобального противостояния и конфликтов, а также работы по их урегулированию в соответствии с нормами международного права и уставом ООН в целях поддержания международного мира и безопасности", - отмечается в сообщении.
По его информации, они также высказались за использование международных усилий для установления глобальной стабильности и поддержки устойчивого развития на благо и процветание людей всего мира.
Король Бахрейна приехал в среду в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае этого года.