https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947983177.html

Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию

Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию - РИА Новости, 23.05.2024

Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию

Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, о чем свидетельствует визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:32

2024-05-23T18:32

2024-05-23T18:32

россия

китай

бахрейн

хамад бен иса аль халифа

владимир путин

юрий ушаков

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БЕЙРУТ, 23 мая - РИА Новости. Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, о чем свидетельствует визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию, заявил РИА Новости ливанский политолог Асиф Мельхем. Король Бахрейна накануне прибыл в Россию с официальным визитом. В четверг в Кремле между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялись переговоры. Стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Арабским странам необходимо расширять круг международных отношений, в особенности после того, как опыт союзнических отношений с США показал, что они не являются партнером которому можно доверять. Визит, в ходе которого будет заключен ряд соглашений о сотрудничестве в военной, технической, интеллектуальной, культурной и торговой сферах, свидетельствует о развитии отношений между двумя странами, а также подтверждает развитие отношений между Россией и ближневосточными странами в целом", - сказал эксперт. "Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, в особенности учитывая, что РФ стремится содействовать решению проблем региона, в первую очередь палестинской проблемы, через свои собственные каналы. Эти усилия предпринимаются в то время, как США пытаются усугубить противоречия и конфликты, существующие в регионе, и помешать усилиям России и Китая", - добавил он.

https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947950578.html

https://ria.ru/20240523/sammit-1947945741.html

россия

китай

бахрейн

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россия, китай, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, юрий ушаков