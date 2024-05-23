Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947983177.html
Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию
Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию - РИА Новости, 23.05.2024
Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию
Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, о чем свидетельствует визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:32
2024-05-23T18:32
россия
китай
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947907473_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_dd5dac4a4031854a7f8a92c48600ea8b.jpg
БЕЙРУТ, 23 мая - РИА Новости. Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, о чем свидетельствует визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию, заявил РИА Новости ливанский политолог Асиф Мельхем. Король Бахрейна накануне прибыл в Россию с официальным визитом. В четверг в Кремле между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялись переговоры. Стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Арабским странам необходимо расширять круг международных отношений, в особенности после того, как опыт союзнических отношений с США показал, что они не являются партнером которому можно доверять. Визит, в ходе которого будет заключен ряд соглашений о сотрудничестве в военной, технической, интеллектуальной, культурной и торговой сферах, свидетельствует о развитии отношений между двумя странами, а также подтверждает развитие отношений между Россией и ближневосточными странами в целом", - сказал эксперт. "Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, в особенности учитывая, что РФ стремится содействовать решению проблем региона, в первую очередь палестинской проблемы, через свои собственные каналы. Эти усилия предпринимаются в то время, как США пытаются усугубить противоречия и конфликты, существующие в регионе, и помешать усилиям России и Китая", - добавил он.
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947950578.html
https://ria.ru/20240523/sammit-1947945741.html
россия
китай
бахрейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947907473_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_20320aca942f876e154ebe89a65852c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Китай, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию

Эксперт Мельхем: Бахрейн нуждается в союзнических отношениях с Россией и Китаем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 мая - РИА Новости. Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, о чем свидетельствует визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию, заявил РИА Новости ливанский политолог Асиф Мельхем.
Король Бахрейна накануне прибыл в Россию с официальным визитом. В четверг в Кремле между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялись переговоры. Стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Король Бахрейна высоко оценил московское гостеприимство
Вчера, 16:43
"Арабским странам необходимо расширять круг международных отношений, в особенности после того, как опыт союзнических отношений с США показал, что они не являются партнером которому можно доверять. Визит, в ходе которого будет заключен ряд соглашений о сотрудничестве в военной, технической, интеллектуальной, культурной и торговой сферах, свидетельствует о развитии отношений между двумя странами, а также подтверждает развитие отношений между Россией и ближневосточными странами в целом", - сказал эксперт.
"Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, в особенности учитывая, что РФ стремится содействовать решению проблем региона, в первую очередь палестинской проблемы, через свои собственные каналы. Эти усилия предпринимаются в то время, как США пытаются усугубить противоречия и конфликты, существующие в регионе, и помешать усилиям России и Китая", - добавил он.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань
Вчера, 16:33
 
РоссияКитайБахрейнХамад бен Иса Аль ХалифаВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала