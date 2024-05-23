Эксперт прокомментировал визит короля Бахрейна в Россию
Эксперт Мельхем: Бахрейн нуждается в союзнических отношениях с Россией и Китаем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
БЕЙРУТ, 23 мая - РИА Новости. Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, о чем свидетельствует визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Россию, заявил РИА Новости ливанский политолог Асиф Мельхем.
Король Бахрейна накануне прибыл в Россию с официальным визитом. В четверг в Кремле между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялись переговоры. Стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Арабским странам необходимо расширять круг международных отношений, в особенности после того, как опыт союзнических отношений с США показал, что они не являются партнером которому можно доверять. Визит, в ходе которого будет заключен ряд соглашений о сотрудничестве в военной, технической, интеллектуальной, культурной и торговой сферах, свидетельствует о развитии отношений между двумя странами, а также подтверждает развитие отношений между Россией и ближневосточными странами в целом", - сказал эксперт.
"Арабский регион нуждается в союзнических отношениях с такими странами, как Россия и Китай, в особенности учитывая, что РФ стремится содействовать решению проблем региона, в первую очередь палестинской проблемы, через свои собственные каналы. Эти усилия предпринимаются в то время, как США пытаются усугубить противоречия и конфликты, существующие в регионе, и помешать усилиям России и Китая", - добавил он.