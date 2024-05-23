https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947961470.html

Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам

Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам - РИА Новости, 23.05.2024

Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил справедливую позицию России по арабским вопросам и выразил российскому руководству признательность арабов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:17

2024-05-23T17:17

2024-05-23T17:17

россия

бахрейн

хамад бен иса аль халифа

владимир путин

валентина матвиенко

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил справедливую позицию России по арабским вопросам и выразил российскому руководству признательность арабов. На встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко король отметил, что Россия, как и арабские страны, располагает важными ресурсами в сфере энергетики. "Наши братья в регионе, он является стратегическим регионом, все они передают любовь, которую они хранят в сердцах в отношении вашего руководства. Я имею право это сказать в качестве председателя саммита Лиги арабских государств от лица всех арабов. Во всех арабских вопросах Россия всегда занимает справедливую позицию", - сказал король. Король Бахрейна прибыл в Россию в среду, сообщал корреспондент РИА Новости. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html

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россия

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россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, валентина матвиенко