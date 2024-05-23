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Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам - РИА Новости, 23.05.2024
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17:17 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947961470.html
Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам
Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам - РИА Новости, 23.05.2024
Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил справедливую позицию России по арабским вопросам и выразил российскому руководству признательность арабов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:17
2024-05-23T17:17
россия
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
владимир путин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил справедливую позицию России по арабским вопросам и выразил российскому руководству признательность арабов. На встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко король отметил, что Россия, как и арабские страны, располагает важными ресурсами в сфере энергетики. "Наши братья в регионе, он является стратегическим регионом, все они передают любовь, которую они хранят в сердцах в отношении вашего руководства. Я имею право это сказать в качестве председателя саммита Лиги арабских государств от лица всех арабов. Во всех арабских вопросах Россия всегда занимает справедливую позицию", - сказал король. Король Бахрейна прибыл в Россию в среду, сообщал корреспондент РИА Новости. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html
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россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, валентина матвиенко
Россия, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин, Валентина Матвиенко
Король Бахрейна прокомментировал позицию России по арабским вопросам

Король Бахрейна: РФ всегда занимает справедливую позицию по арабским вопросам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа отметил справедливую позицию России по арабским вопросам и выразил российскому руководству признательность арабов.
На встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко король отметил, что Россия, как и арабские страны, располагает важными ресурсами в сфере энергетики.
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"Наши братья в регионе, он является стратегическим регионом, все они передают любовь, которую они хранят в сердцах в отношении вашего руководства. Я имею право это сказать в качестве председателя саммита Лиги арабских государств от лица всех арабов. Во всех арабских вопросах Россия всегда занимает справедливую позицию", - сказал король.
Король Бахрейна прибыл в Россию в среду, сообщал корреспондент РИА Новости. В четверг у монарха прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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РоссияБахрейнХамад бен Иса Аль ХалифаВладимир ПутинВалентина Матвиенко
 
 
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