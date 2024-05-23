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Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике - РИА Новости, 23.05.2024
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15:13 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947910757.html
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике - РИА Новости, 23.05.2024
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:13
2024-05-23T15:13
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антон алиханов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли РФ и Национальной службой по охране здоровья населения королевства Бахрейн по сотрудничеству в области фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна.
https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935805598.html
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цены на нефть, россия, бахрейн, антон алиханов, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Цены на нефть, Россия, Бахрейн, Антон Алиханов, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике

Россия и Бахрейн приняли соглашение о сотрудничестве в области фармацевтики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли РФ и Национальной службой по охране здоровья населения королевства Бахрейн по сотрудничеству в области фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает корреспондент РИА Новости.
Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы.
Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна.
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Цены на нефтьРоссияБахрейнАнтон АлихановВладимир ПутинХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
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