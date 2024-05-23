https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947910757.html
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике - РИА Новости, 23.05.2024
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:13
2024-05-23T15:13
2024-05-23T15:13
цены на нефть
россия
бахрейн
антон алиханов
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947901227_0:241:2925:1886_1920x0_80_0_0_31c1dd71268c71d54afd68cacba93329.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли РФ и Национальной службой по охране здоровья населения королевства Бахрейн по сотрудничеству в области фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна.
https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935805598.html
россия
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947901227_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_c8cd62a9d3a7f168521f0bcb8dc55d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, бахрейн, антон алиханов, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Цены на нефть, Россия, Бахрейн, Антон Алиханов, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике
Россия и Бахрейн приняли соглашение о сотрудничестве в области фармацевтики