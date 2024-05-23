https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947910757.html

Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике

Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике - РИА Новости, 23.05.2024

Россия и Бахрейн подписали меморандум о сотрудничестве в фармацевтике

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:13

2024-05-23T15:13

2024-05-23T15:13

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латиф бен Рашид аз-Заяни подписали меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли РФ и Национальной службой по охране здоровья населения королевства Бахрейн по сотрудничеству в области фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Хамада бен Исы Аль Халифы. Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России и короля Бахрейна.

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