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Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами - РИА Новости, 23.05.2024
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15:11 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947910455.html
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами - РИА Новости, 23.05.2024
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами
Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:11
2024-05-23T15:11
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
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цены на нефть, россия, бахрейн, роман старовойт, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Цены на нефть, Россия, Бахрейн, Роман Старовойт, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами

Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в области транспорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Россия и Бахрейн приняли программу сотрудничества в сфере культуры
14:49
 
Цены на нефтьРоссияБахрейнРоман СтаровойтВладимир ПутинХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
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