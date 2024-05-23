https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947910455.html

Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами

Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами - РИА Новости, 23.05.2024

Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами

Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:11

2024-05-23T15:11

2024-05-23T15:11

цены на нефть

россия

бахрейн

роман старовойт

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947907473_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_dd5dac4a4031854a7f8a92c48600ea8b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.

https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947901348.html

россия

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, бахрейн, роман старовойт, владимир путин, хамад бен иса аль халифа