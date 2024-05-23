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Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами - РИА Новости, 23.05.2024
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами
Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:11
2024-05-23T15:11
2024-05-23T15:11
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947901348.html
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цены на нефть, россия, бахрейн, роман старовойт, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Цены на нефть, Россия, Бахрейн, Роман Старовойт, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании между минтрансами
Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в области транспорта