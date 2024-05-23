https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947871096.html

Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку

Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.05.2024

Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку

Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, заявил в четверг... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:08

2024-05-23T13:08

2024-05-23T13:25

бахрейн

россия

ближний восток

хамад бен иса аль халифа

в мире

владимир путин

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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, заявил в четверг король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в начале переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Москву."Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать её проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", - сказал Аль Халифа.На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.

https://ria.ru/20231027/evrosoyuz-1905533759.html

бахрейн

россия

ближний восток

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бахрейн, россия, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, в мире, владимир путин