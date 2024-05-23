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Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.05.2024
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13:08 23.05.2024 (обновлено: 13:25 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947871096.html
Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку
Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.05.2024
Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку
Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, заявил в четверг... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:08
2024-05-23T13:25
бахрейн
россия
ближний восток
хамад бен иса аль халифа
в мире
владимир путин
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, заявил в четверг король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в начале переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Москву."Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать её проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", - сказал Аль Халифа.На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.
https://ria.ru/20231027/evrosoyuz-1905533759.html
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бахрейн, россия, ближний восток, хамад бен иса аль халифа, в мире, владимир путин
Бахрейн, Россия, Ближний Восток, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире, Владимир Путин
Бахрейн попросил Россию поддержать мирную конференцию по Ближнему Востоку

Король Бахрейна: Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи. Кадр трансляции
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи. Кадр трансляции
© РИА Новости
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Россия стала первой страной, к которой обратился Бахрейн с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме, заявил в четверг король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в начале переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Москву.
"Есть полное согласие среди арабских стран о необходимости проведения мирной конференции по решению ближневосточной проблемы, и Россия является первой страной, к которой мы обратились с призывом поддержать её проведение, поскольку Россия является наиболее влиятельной страной на международной арене", - сказал Аль Халифа.
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ЕС не рассматривает ХАМАС как участника конференции по Ближнему Востоку
27 октября 2023, 02:32
На 33-м саммите входящих в Лигу арабских государств стран под председательством Бахрейна арабские лидеры поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.
 
БахрейнРоссияБлижний ВостокХамад бен Иса Аль ХалифаВ миреВладимир Путин
 
 
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