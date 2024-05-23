https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947867373.html

Путин рассказал, что сделано в выстраивании отношений России и Бахрейна

Путин рассказал, что сделано в выстраивании отношений России и Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024

Путин рассказал, что сделано в выстраивании отношений России и Бахрейна

Многое сделано в выстраивании отношений России и Бахрейна, налажены хорошие контакты по линии МИД, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:54

2024-05-23T12:54

2024-05-23T16:25

россия

бахрейн

в мире

владимир путин

халед бен ахмед аль халифа

сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Многое сделано в выстраивании отношений России и Бахрейна, налажены хорошие контакты по линии МИД, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году мы отмечает 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", - сказал Путин в ходе переговоров с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.Переговоры начались в узком составе и проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Беседу предварила небольшая заминка, связанная с тем, что король Бахрейна не сразу смог надеть наушник для синхронного перевода. Путин с помощью жестов продемонстрировал гостю, как правильно закрепить устройство.В переговорах в узком составе с бахрейнской стороны участвуют советник короля по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, глава Королевской канцелярии Халед Бен Ахмед Аль Халифа, министр иностранных дел королевства Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни, а также министр финансов и национальной экономики Бахрейна Сальман Бен Халифа Аль Халифа. С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html

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бахрейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бахрейн, в мире, владимир путин, халед бен ахмед аль халифа, сергей лавров