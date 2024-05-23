https://ria.ru/20240523/bagreeva-1947760991.html

Багреева: Москва передала два спортобъекта в аренду частным операторам

Багреева: Москва передала два спортобъекта в аренду частным операторам - РИА Новости, 23.05.2024

Багреева: Москва передала два спортобъекта в аренду частным операторам

Столичные власти с начала 2024 года сдали в аренду частным организациям два спортивных комплекса в московском районе Хорошево-Мневники и Зеленограде, рассказала РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:20

2024-05-23T09:20

2024-05-23T09:20

москва

мария багреева

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Столичные власти с начала 2024 года сдали в аренду частным организациям два спортивных комплекса в московском районе Хорошево-Мневники и Зеленограде, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Арендаторы в течение 25 лет обязаны использовать эти площадки по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади", – приводит ее слова пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Багреева отметила, что два спорткомплекса переданы в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая, начиная с 2023 года, реализуется совместно департаментом спорта и департаментом экономической политики и развития.В пресс-релизе указывается, что первый объект находится на улице Берзарина, дом 19, корпус 1. Его общая площадь – 591 квадратный метр. Второй объект располагается по адресу: Зеленоград, корпус 317А, строение 1. Общая площадь этого спорткомплекса составляет порядка 502 квадратных метров.В сообщении уточняется, что сейчас на торги выставлены еще два объекта: аквастудия с тремя бассейнами в районе Покровское-Стрешнево и встроенно-пристроенные помещения для обустройства спортивного комплекса в Некрасовке.В 2023 году в рамках программы частные операторы арендовали пять объектов спорта. Среди прочего город также передал в аренду инвестору манеж для модернизации и переоборудования в крытое ледовое поле.

https://ria.ru/20240521/bagreeva-1947227509.html

https://ria.ru/20240520/mini-auktsiony--1947048303.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева