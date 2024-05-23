https://ria.ru/20240523/aviakompanii-1947936647.html

ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов

ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов - РИА Новости, 23.05.2024

ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов

Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:17

2024-05-23T16:17

2024-05-23T16:23

экономика

россия

максим шаскольский

валерий гартунг

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности, продолжается работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на билеты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг обратились в ФАС с просьбой проверить авиакомпании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны в связи со скачком цен на них в экономклассе, копия письма была опубликована в Telegram-канале Лантратовой. Отмечалось, что по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023, до 7244 рублей, в в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей. "ФАС России направлены письма в крупнейшие авиакомпании о необходимости провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, эффективность применяемых способов закупки и принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан. Работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на авиабилеты продолжается", - следует из ответа руководителя ФАС Максима Шаскольского. Он отметил, что перевозки на внутренних воздушных линиях в целом по стране и на большей части маршрутов выполняются в условиях конкуренции, но на отдельных направлениях конкуренция отсутствует и авиакомпании имеют возможность единолично устанавливать цены на перелет, что является предметом контроля ФАС. Шаскольский сообщил, что ФАС России было выдано предупреждение авиакомпании "Сибирь" о необходимости разработать ценовую политику на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него, но предупреждение не было исполнено в установленный срок, и в отношении "Сибири" было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. "В качестве системной меры считаем целесообразным авиакомпаниям разработать коммерческие (ценовые) политики, которые должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних воздушных линиях в периоды повышенного спроса. Полагаем, что данная мера обеспечит прозрачность ценообразования", - подчеркнул Шаскольский в письме.

https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html

https://ria.ru/20240507/bilety-1944436924.html

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экономика, россия, максим шаскольский, валерий гартунг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)