https://ria.ru/20240523/aviakompanii-1947936647.html
ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов
ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов - РИА Новости, 23.05.2024
ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов
Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:17
2024-05-23T16:17
2024-05-23T16:23
экономика
россия
максим шаскольский
валерий гартунг
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности, продолжается работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на билеты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг обратились в ФАС с просьбой проверить авиакомпании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны в связи со скачком цен на них в экономклассе, копия письма была опубликована в Telegram-канале Лантратовой. Отмечалось, что по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023, до 7244 рублей, в в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей. "ФАС России направлены письма в крупнейшие авиакомпании о необходимости провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, эффективность применяемых способов закупки и принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан. Работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на авиабилеты продолжается", - следует из ответа руководителя ФАС Максима Шаскольского. Он отметил, что перевозки на внутренних воздушных линиях в целом по стране и на большей части маршрутов выполняются в условиях конкуренции, но на отдельных направлениях конкуренция отсутствует и авиакомпании имеют возможность единолично устанавливать цены на перелет, что является предметом контроля ФАС. Шаскольский сообщил, что ФАС России было выдано предупреждение авиакомпании "Сибирь" о необходимости разработать ценовую политику на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него, но предупреждение не было исполнено в установленный срок, и в отношении "Сибири" было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. "В качестве системной меры считаем целесообразным авиакомпаниям разработать коммерческие (ценовые) политики, которые должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних воздушных линиях в периоды повышенного спроса. Полагаем, что данная мера обеспечит прозрачность ценообразования", - подчеркнул Шаскольский в письме.
https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html
https://ria.ru/20240507/bilety-1944436924.html
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экономика, россия, максим шаскольский, валерий гартунг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Валерий Гартунг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность билетов
ФАС потребовала от крупнейших авиакомпаний обеспечить доступность билетов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности, продолжается работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на билеты, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг
обратились в ФАС
с просьбой проверить авиакомпании на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны в связи со скачком цен на них в экономклассе, копия письма была опубликована в Telegram-канале Лантратовой. Отмечалось, что по данным Росстата
, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023, до 7244 рублей, в в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей.
"ФАС России
направлены письма в крупнейшие авиакомпании о необходимости провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, эффективность применяемых способов закупки и принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан. Работа по анализу подходов авиакомпаний к ценообразованию на авиабилеты продолжается", - следует из ответа руководителя ФАС Максима Шаскольского
.
Он отметил, что перевозки на внутренних воздушных линиях в целом по стране и на большей части маршрутов выполняются в условиях конкуренции, но на отдельных направлениях конкуренция отсутствует и авиакомпании имеют возможность единолично устанавливать цены на перелет, что является предметом контроля ФАС. Шаскольский сообщил, что ФАС России было выдано предупреждение авиакомпании "Сибирь" о необходимости разработать ценовую политику на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него, но предупреждение не было исполнено в установленный срок, и в отношении "Сибири" было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
"В качестве системной меры считаем целесообразным авиакомпаниям разработать коммерческие (ценовые) политики, которые должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних воздушных линиях в периоды повышенного спроса. Полагаем, что данная мера обеспечит прозрачность ценообразования", - подчеркнул Шаскольский в письме.