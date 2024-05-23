https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html

В Ярославле водитель BMW потерял сознание и устроил массовое ДТП

В Ярославле водитель BMW потерял сознание и устроил массовое ДТП - РИА Новости, 23.05.2024

В Ярославле водитель BMW потерял сознание и устроил массовое ДТП

Водитель BMW в Ярославле, по предварительным данным, потерял сознание и устроил ДТП у остановки с участием еще семи автомобилей, в том числе с маршрутками, в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:06

2024-05-23T15:06

2024-05-23T15:06

происшествия

авто

bmw ag

bmw 1

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Водитель BMW в Ярославле, по предварительным данным, потерял сознание и устроил ДТП у остановки с участием еще семи автомобилей, в том числе с маршрутками, в итоге пострадали двое, сообщило УМВД России по Ярославской области. ДТП произошло утром на Московском проспекте. "Водитель автомобиля BMW, мужчина 1998 года рождения, по предварительной информации, совершил столкновение с семью транспортными средствами, в том числе двумя маршрутными. Со слов водителя автомобиля BMW, ДТП произошло из-за кратковременной потери им сознания", - говорится в сообщении. По данным полиции, в результате ДТП пассажир одной из маршруток, мужчина 1938 года рождения, доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, также травмы получил водитель BMW. В минздраве региона уточнили РИА Новости, что одного пациента обследуют медики, но, вероятно, обойдется без госпитализации. Также там отметили, что за медпомощью обратились еще несколько человек, госпитализация им не потребовалась. К проверке обстоятельств инцидента подключилась прокуратура. Судя по появившимся в соцсетях видео с камер видеонаблюдения, иномарка на приличной скорости въезжает в зад "Газели" и мчится дальше, сталкиваясь с другими автомобилями, а "Газель" отлетает в сторону и попадает на тротуар. Далее BMW таранит маршрутку, только что отъехавшую от остановки, отчего та тоже вылетает на тротуар в районе остановки, люди вокруг разбегаются.

https://ria.ru/20231030/dtp-1906247920.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, bmw ag, bmw 1