https://ria.ru/20240523/artilleristy-1947789462.html

Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении

Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.05.2024

Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении

Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:06

2024-05-23T05:06

2024-05-23T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив ротацию подразделений ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что также артиллеристы нанесли поражение группе ВСУ, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". "Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступления действия мотострелковых подразделений", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240523/desant-1947788918.html

https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html

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россия, вооруженные силы украины