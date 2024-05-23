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Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.05.2024
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05:06 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/artilleristy-1947789462.html
Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении
Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 23.05.2024
Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении
Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:06
2024-05-23T05:06
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив ротацию подразделений ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Получив координаты цели от разведывательных подразделений, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что также артиллеристы нанесли поражение группе ВСУ, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". "Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступления действия мотострелковых подразделений", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240523/desant-1947788918.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" поддержали наступление ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив ротацию подразделений ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Получив координаты цели от разведывательных подразделений, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что также артиллеристы нанесли поражение группе ВСУ, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30".
"Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступления действия мотострелковых подразделений", - сообщили в МО РФ.
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