Рейтинг@Mail.ru
Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/armeniya-1947973600.html
Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану
Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану - РИА Новости, 23.05.2024
Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану
Жители приграничного армянского села Киранц уничтожают свое имущество до передачи Азербайджану территорий, на которых оно находится в рамках процесса... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:00
2024-05-23T18:00
азербайджан
армения
россия
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947967745_7:0:994:555_1920x0_80_0_0_2a2fd63f692a6661f161964458ee9601.jpg
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Жители приграничного армянского села Киранц уничтожают свое имущество до передачи Азербайджану территорий, на которых оно находится в рамках процесса делимитации границы, сообщило в четверг общественное движение "Тавуш во имя родины". Ранее один из сельчан сообщил журналистам, что жителям ряда домов в Киранце власти предписали покинуть свои жилища до 24 июня. "Жители Киранца разрушают свое имущество до передачи территорий (Азербайджану - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице движения в соцсети Facebook*. Там же выложены видеокадры с места событий. В воскресенье и в понедельник полицейские выставили оцепление на въезде в село, обосновывая свои шаги соображениями безопасности в ходе мероприятий по делимитации границы с Азербайджаном. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Акции возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html
https://ria.ru/20240518/zhiteli-1946924034.html
азербайджан
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947967745_130:0:870:555_1920x0_80_0_0_0f77e8349000a21110c04286b3d53ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, армения, россия, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Азербайджан, Армения, Россия, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану

"Тавуш во имя родины": жители приграничного армянского села уничтожают имущество

© Кадр видеоЖитель тавушского села Киранц сжег небольшую постройку в огороде
Житель тавушского села Киранц сжег небольшую постройку в огороде
© Кадр видео
Житель тавушского села Киранц сжег небольшую постройку в огороде
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Жители приграничного армянского села Киранц уничтожают свое имущество до передачи Азербайджану территорий, на которых оно находится в рамках процесса делимитации границы, сообщило в четверг общественное движение "Тавуш во имя родины".
Ранее один из сельчан сообщил журналистам, что жителям ряда домов в Киранце власти предписали покинуть свои жилища до 24 июня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
"Жители Киранца разрушают свое имущество до передачи территорий (Азербайджану - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице движения в соцсети Facebook*. Там же выложены видеокадры с места событий.
В воскресенье и в понедельник полицейские выставили оцепление на въезде в село, обосновывая свои шаги соображениями безопасности в ходе мероприятий по делимитации границы с Азербайджаном.
Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
17 апреля, 12:46
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Акции возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Жители приграничных сел Тавушской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Жителей двух домов в приграничном армянском селе обязали покинуть их
18 мая, 19:45
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
АзербайджанАрменияРоссияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала