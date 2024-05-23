https://ria.ru/20240523/armeniya-1947973600.html

Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану

Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану - РИА Новости, 23.05.2024

Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану

Жители приграничного армянского села Киранц уничтожают свое имущество до передачи Азербайджану территорий, на которых оно находится в рамках процесса... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:00

2024-05-23T18:00

2024-05-23T18:00

азербайджан

армения

россия

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947967745_7:0:994:555_1920x0_80_0_0_2a2fd63f692a6661f161964458ee9601.jpg

ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Жители приграничного армянского села Киранц уничтожают свое имущество до передачи Азербайджану территорий, на которых оно находится в рамках процесса делимитации границы, сообщило в четверг общественное движение "Тавуш во имя родины". Ранее один из сельчан сообщил журналистам, что жителям ряда домов в Киранце власти предписали покинуть свои жилища до 24 июня. "Жители Киранца разрушают свое имущество до передачи территорий (Азербайджану - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице движения в соцсети Facebook*. Там же выложены видеокадры с места событий. В воскресенье и в понедельник полицейские выставили оцепление на въезде в село, обосновывая свои шаги соображениями безопасности в ходе мероприятий по делимитации границы с Азербайджаном. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Акции возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html

https://ria.ru/20240518/zhiteli-1946924034.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, армения, россия, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире