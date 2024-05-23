Жители армянского села уничтожают имущество до передачи Азербайджану
"Тавуш во имя родины": жители приграничного армянского села уничтожают имущество
© Кадр видеоЖитель тавушского села Киранц сжег небольшую постройку в огороде
© Кадр видео
Житель тавушского села Киранц сжег небольшую постройку в огороде
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Жители приграничного армянского села Киранц уничтожают свое имущество до передачи Азербайджану территорий, на которых оно находится в рамках процесса делимитации границы, сообщило в четверг общественное движение "Тавуш во имя родины".
Ранее один из сельчан сообщил журналистам, что жителям ряда домов в Киранце власти предписали покинуть свои жилища до 24 июня.
"Жители Киранца разрушают свое имущество до передачи территорий (Азербайджану - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице движения в соцсети Facebook*. Там же выложены видеокадры с места событий.
В воскресенье и в понедельник полицейские выставили оцепление на въезде в село, обосновывая свои шаги соображениями безопасности в ходе мероприятий по делимитации границы с Азербайджаном.
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Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели 15 мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Акции возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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