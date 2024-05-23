https://ria.ru/20240523/aktivy-1947959601.html

Эксперт оценил ущерб США от конфискации активов в России

Эксперт оценил ущерб США от конфискации активов в России - РИА Новости, 23.05.2024

Эксперт оценил ущерб США от конфискации активов в России

Американские активы на сотни миллиардов рублей хранятся на счетах типа "С", а еще в России продолжает работать крупный американский бизнес, поэтому имущества... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:11

2024-05-23T17:11

2024-05-23T17:11

экономика

россия

сша

япония

максим осадчий

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

ситибанк

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американские активы на сотни миллиардов рублей хранятся на счетах типа "С", а еще в России продолжает работать крупный американский бизнес, поэтому имущества США в РФ достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Имущество Соединенных Штатов Америки или связанных с ними лиц в России сможет быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США, соответствующий указ президент РФ Владимира Путина ранее в четверг был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно расчетам РИА Новости, зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ РФ может обойтись им как минимум в 288 миллиардов долларов. Среди стран "Большой семерки" крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия - по последним доступным данным, на конец 2021 года британские активы в России достигали примерно 18,9 миллиарда долларов. США на конец 2022 года имели активов в РФ на 9,6 миллиарда долларов, Япония - на 4,6 миллиарда долларов, а Канада - на 2,9 миллиарда долларов. "Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов Соединенными Штатами Америки", - полагает эксперт. Как пояснил Осадчий, взыскание может быть обращено на активы на счетах типа "С". По его оценке, на этих счетах находятся активы на многие сотни миллиардов рублей, значительная часть этих активов принадлежит американцам. Также могут быть национализированы банки и предприятия, находящиеся в России и принадлежащие американцам. "Например, в России продолжает работать Ситибанк, активы которого на 1 апреля 2024 года составили 0,6 триллиона рублей. Также работает "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" с активами 0,2 триллиона рублей. Кроме того, в России продолжают работать такие американские гиганты, как Philip Morris, табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире, PepsiCo и другие", - заключил Осадчий.

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, япония, максим осадчий, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), ситибанк, санкции в отношении россии