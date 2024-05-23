https://ria.ru/20240523/aktivy-1947778596.html

Решение по санкциям ЕС в отношении российских активов вступило в силу

Решение по санкциям ЕС в отношении российских активов вступило в силу - РИА Новости, 23.05.2024

Решение по санкциям ЕС в отношении российских активов вступило в силу

В ЕС в четверг начинает действовать решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых в настоящее время от... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:50

2024-05-23T00:50

2024-05-23T05:57

экономика

россия

украина

киев

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. В ЕС в четверг начинает действовать решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых в настоящее время от замороженных на их счетах российских суверенных активов, в бюджет Евросоюза, который затем потратит эти средства на военную помощь Украине.Совет ЕС в минувший вторник окончательно утвердил давно обсуждаемое решение, которое вначале предполагало направление доходов от активов России на восстановление Украины, однако в конце марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией предложил направлять средства (а это порядка 3 миллиардов евро в год) на военную помощь Киеву и развитие украинской оборонной отрасли. Решение по российским активам было добавлено в пакет экономических санкций ЕС против Москвы.В опубликованном в среду подробном решении Совета ЕС указывается, что депозитарии, которые ранее хранили чрезвычайные доходы от иммобилизованных российских активов на отдельных счетах, после уплаты национальных налогов на прибыль будут удерживать 0,3% от оставшейся суммы для дальнейшего управления активами, а 99,7% должны дважды в год перечислить в бюджет ЕС. Депозитарии также смогут удержать сумму в размере до 10% этих перечислений на случай собственных потенциальных расходов, связанных с различными рисками, например, судебными разбирательствами. Эта сумма, получившая название "временно удерживаемая депозитариями", может храниться у них до пяти лет, после чего, если не будет потрачена по назначению, должна быть также перечислена в бюджет Евросоюза. Еврокомиссия сможет контролировать управление депозитариями российскими активами, будет получать от них регулярную финансовую отчетность, инициировать проверки и расследования на случай подозрений в мошенничестве.В ЕС также назвали инструменты, через которые будет осуществляться финансирование поддержки Украины из доходов от российских активов. Инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно вносить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. На данный момент перераспределение поступлений от российских активов до конца 2024 года предполагается осуществлять следующим образом: в созданный в этом году в ЕС "Фонд для Украины", из которого финансируется военная помощь Киеву, планируется направлять 100% поступлений, а на указанные в решении ЕС программы союза "по поддержке сотрудничества, …направленного на восстановление, реконструкцию и модернизацию технологической и промышленной базы оборонной отрасли Украины – 0%".Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывают произвести первый предварительный платеж на помощь Украине из доходов от российских активов в размере примерно 2 миллиарда евро уже в июле.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240522/gosduma-1947564781.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926950734.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934474028.html

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экономика, россия, украина, киев, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии