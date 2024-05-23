https://ria.ru/20240523/aksenov-1947928152.html

Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов

Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024

Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная военная операция со стороны Украины, в регионе сформирована достаточная группировка российских РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:05

2024-05-23T16:05

2024-05-23T16:10

россия

украина

севастополь

сергей аксенов (политик)

мустафа джемилев

владимир путин

вооруженные силы украины

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная военная операция со стороны Украины, в регионе сформирована достаточная группировка российских войск. Ранее лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил украинским СМИ, что сейчас может идти речь только о военном захвате полуострова. По его словам, когда ВСУ подойдут к границам Крыма, российским войскам предложат покинуть полуостров без потерь, но если те откажутся, то по ним откроют огонь. "Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать. В этой ситуации в жизни бывает все, включая и человеческий фактор, но тем не менее министерство обороны в этой части работает эффективно. Группировка в Крыму достаточная для выполнения любых задач", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, все службы и ведомства полуострова работают в одном режиме, нацеленном на обеспечение безопасности крымчан. При этом Аксенов назвал Джемилева фриком и призвал не слушать ему подобных. "Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - сказал Аксенов и добавил, что абсолютное большинство крымчан поддерживают президента и Россию. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html

https://radiosputnik.ru/20240523/diversiya-1947927954.html

https://ria.ru/20240418/sevastopol-1940751175.html

россия

украина

севастополь

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россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), мустафа джемилев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон