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Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024
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16:05 23.05.2024 (обновлено: 16:10 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/aksenov-1947928152.html
Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024
Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная военная операция со стороны Украины, в регионе сформирована достаточная группировка российских РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:05
2024-05-23T16:10
россия
украина
севастополь
сергей аксенов (политик)
мустафа джемилев
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная военная операция со стороны Украины, в регионе сформирована достаточная группировка российских войск. Ранее лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил украинским СМИ, что сейчас может идти речь только о военном захвате полуострова. По его словам, когда ВСУ подойдут к границам Крыма, российским войскам предложат покинуть полуостров без потерь, но если те откажутся, то по ним откроют огонь. "Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать. В этой ситуации в жизни бывает все, включая и человеческий фактор, но тем не менее министерство обороны в этой части работает эффективно. Группировка в Крыму достаточная для выполнения любых задач", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, все службы и ведомства полуострова работают в одном режиме, нацеленном на обеспечение безопасности крымчан. При этом Аксенов назвал Джемилева фриком и призвал не слушать ему подобных. "Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - сказал Аксенов и добавил, что абсолютное большинство крымчан поддерживают президента и Россию. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html
https://radiosputnik.ru/20240523/diversiya-1947927954.html
https://ria.ru/20240418/sevastopol-1940751175.html
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россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), мустафа джемилев, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
Россия, Украина, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Мустафа Джемилев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов

Аксенов: Крыму не грозит атака Украины, в регионе находится достаточно сил ВС РФ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная военная операция со стороны Украины, в регионе сформирована достаточная группировка российских войск.
Ранее лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил украинским СМИ, что сейчас может идти речь только о военном захвате полуострова. По его словам, когда ВСУ подойдут к границам Крыма, российским войскам предложат покинуть полуостров без потерь, но если те откажутся, то по ним откроют огонь.
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Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой
20 февраля, 10:01
"Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать. В этой ситуации в жизни бывает все, включая и человеческий фактор, но тем не менее министерство обороны в этой части работает эффективно. Группировка в Крыму достаточная для выполнения любых задач", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, все службы и ведомства полуострова работают в одном режиме, нацеленном на обеспечение безопасности крымчан.
При этом Аксенов назвал Джемилева фриком и призвал не слушать ему подобных.
Железная дорога. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Крыму подорвался готовивший теракт на железной дороге человек
15:58
"Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - сказал Аксенов и добавил, что абсолютное большинство крымчан поддерживают президента и Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Севастопольском ополчении заявили о готовности отразить атаки ВСУ
18 апреля, 11:35
 
РоссияУкраинаСевастопольСергей Аксенов (политик)Мустафа ДжемилевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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