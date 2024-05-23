Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил Аксенов
Аксенов: Крыму не грозит атака Украины, в регионе находится достаточно сил ВС РФ
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная военная операция со стороны Украины, в регионе сформирована достаточная группировка российских войск.
Ранее лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил украинским СМИ, что сейчас может идти речь только о военном захвате полуострова. По его словам, когда ВСУ подойдут к границам Крыма, российским войскам предложат покинуть полуостров без потерь, но если те откажутся, то по ним откроют огонь.
Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой
20 февраля, 10:01
"Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать. В этой ситуации в жизни бывает все, включая и человеческий фактор, но тем не менее министерство обороны в этой части работает эффективно. Группировка в Крыму достаточная для выполнения любых задач", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, все службы и ведомства полуострова работают в одном режиме, нацеленном на обеспечение безопасности крымчан.
При этом Аксенов назвал Джемилева фриком и призвал не слушать ему подобных.
"Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - сказал Аксенов и добавил, что абсолютное большинство крымчан поддерживают президента и Россию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".