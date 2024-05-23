https://ria.ru/20240523/aeroport-1947855137.html

Аэропорт Казани временно приостановил работу

Аэропорт Казани временно приостановил работу - РИА Новости, 23.05.2024

Аэропорт Казани временно приостановил работу

Аэропорт Казани приостановил работу с 11.30 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:19

2024-05-23T12:19

2024-05-23T12:23

казань

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аэропорт Казани приостановил работу с 11.30 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая (четверг) на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html

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казань, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)