https://ria.ru/20240523/adygeya-1947943816.html

Глава Адыгеи поддержал прогрессивную шкалу НДФЛ

Глава Адыгеи поддержал прогрессивную шкалу НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024

Глава Адыгеи поддержал прогрессивную шкалу НДФЛ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:30

2024-05-23T16:30

2024-05-23T16:30

республика адыгея

экономика

россия

мурат кумпилов

вячеслав володин

антон силуанов

госдума рф

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МАЙКОП, 23 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Госдуме в четверг прошли парламентские слушания по вопросу совершенствования налогового законодательства. На них были рассмотрены предложения правительства РФ, связанные, в том числе, с изменением плоской шкалы НДФЛ на прогрессивную. Цель инициативы – более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Свое мнение по законопроекту высказал и глава Адыгеи. "Он отметил, что сегодня стоят ключевые задачи, в числе которых – снижение уровня бедности, увеличение собственных доходов бюджета, поддержка семей с детьми, помощь малому и среднему бизнесу и привлечение инвестиций. Для их решения большое значение имеет гибкая и справедливая налоговая система", - говорится в сообщении. В ходе слушаний председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал предложение не распространять прогрессивную шкалу на доходы участников СВО, которое поддержал министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20240516/effektivnost-1946499595.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, мурат кумпилов, вячеслав володин, антон силуанов, госдума рф