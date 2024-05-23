Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ
Правая фракция в ЕП объявила об исключении всех девяти членов от немецкой АдГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра.
Ранее в четверг о подобной инициативе главы фракции Марко Занни сообщило немецкое информационное агентство DPA.
"Бюро фракции "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте сегодня приняло решение о немедленном исключении немецкой делегации АдГ. Фракция "Идентичность и демократия" больше не хочет, чтобы ее ассоциировали с инцидентами, в которые вовлечен Максимилиан Кра, возглавляющий избирательный список АдГ на выборах в Европарламент", - говорится в заявлении, опубликованном на странице фракции в социальной сети Х.
В совместном заявлении сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили, что приняли к сведению решение фракции и выразили надежду на успешный исход выборов в Европарламент для своей партии.
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"Мы приняли к сведению решение фракции "Идентичность и демократия". Несмотря на это, мы с оптимизмом смотрим на день выборов и последующие дни. Разумеется, АдГ будет стремиться обеспечить мощную фракцию в Европейском парламенте усиленной делегацией. Чтобы оказывать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с близкими нам партиями. Поэтому мы уверены, что в новый законодательный период на нашей стороне будут надежные партнеры", - говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель.
В среду АдГ заявила, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной компании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра недавно заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС.