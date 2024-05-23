Рейтинг@Mail.ru
Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 23.05.2024 (обновлено: 20:13 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/adg-1947996639.html
Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ
Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ - РИА Новости, 23.05.2024
Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ
Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:38
2024-05-23T20:13
в мире
германия
европарламент
альтернатива для германии (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_0:209:3013:1904_1920x0_80_0_0_43523acb736d715df5601c0f63cf86ed.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра. Ранее в четверг о подобной инициативе главы фракции Марко Занни сообщило немецкое информационное агентство DPA. "Бюро фракции "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте сегодня приняло решение о немедленном исключении немецкой делегации АдГ. Фракция "Идентичность и демократия" больше не хочет, чтобы ее ассоциировали с инцидентами, в которые вовлечен Максимилиан Кра, возглавляющий избирательный список АдГ на выборах в Европарламент", - говорится в заявлении, опубликованном на странице фракции в социальной сети Х.В совместном заявлении сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили, что приняли к сведению решение фракции и выразили надежду на успешный исход выборов в Европарламент для своей партии."Мы приняли к сведению решение фракции "Идентичность и демократия". Несмотря на это, мы с оптимизмом смотрим на день выборов и последующие дни. Разумеется, АдГ будет стремиться обеспечить мощную фракцию в Европейском парламенте усиленной делегацией. Чтобы оказывать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с близкими нам партиями. Поэтому мы уверены, что в новый законодательный период на нашей стороне будут надежные партнеры", - говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель.В среду АдГ заявила, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной компании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра недавно заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС.
https://ria.ru/20240522/partiya-1947551121.html
https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_215:195:2685:2047_1920x0_80_0_0_428a534d4c214d65c2357d1fa18ca93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европарламент, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Европарламент, Альтернатива для Германии (партия)
Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ

Правая фракция в ЕП объявила об исключении всех девяти членов от немецкой АдГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра.
Ранее в четверг о подобной инициативе главы фракции Марко Занни сообщило немецкое информационное агентство DPA.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Перпиньяне - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Партия Марин Ле Пен отказалась от коалиции с немецкой АдГ в Европарламенте
22 мая, 01:20
"Бюро фракции "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте сегодня приняло решение о немедленном исключении немецкой делегации АдГ. Фракция "Идентичность и демократия" больше не хочет, чтобы ее ассоциировали с инцидентами, в которые вовлечен Максимилиан Кра, возглавляющий избирательный список АдГ на выборах в Европарламент", - говорится в заявлении, опубликованном на странице фракции в социальной сети Х.
В совместном заявлении сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили, что приняли к сведению решение фракции и выразили надежду на успешный исход выборов в Европарламент для своей партии.
«
"Мы приняли к сведению решение фракции "Идентичность и демократия". Несмотря на это, мы с оптимизмом смотрим на день выборов и последующие дни. Разумеется, АдГ будет стремиться обеспечить мощную фракцию в Европейском парламенте усиленной делегацией. Чтобы оказывать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с близкими нам партиями. Поэтому мы уверены, что в новый законодательный период на нашей стороне будут надежные партнеры", - говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель.
В среду АдГ заявила, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной компании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра недавно заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС.
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Экс-председатель бундестага призвал изучить возможность запрета партии АдГ
4 января, 15:41
 
В миреГерманияЕвропарламентАльтернатива для Германии (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала