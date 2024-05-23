https://ria.ru/20240523/adg-1947996639.html

Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ

Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ - РИА Новости, 23.05.2024

Правая фракция в Европарламенте исключила всех членов АдГ

Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:38

2024-05-23T19:38

2024-05-23T20:13

в мире

германия

европарламент

альтернатива для германии (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_0:209:3013:1904_1920x0_80_0_0_43523acb736d715df5601c0f63cf86ed.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг Максимилиана Кра. Ранее в четверг о подобной инициативе главы фракции Марко Занни сообщило немецкое информационное агентство DPA. "Бюро фракции "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте сегодня приняло решение о немедленном исключении немецкой делегации АдГ. Фракция "Идентичность и демократия" больше не хочет, чтобы ее ассоциировали с инцидентами, в которые вовлечен Максимилиан Кра, возглавляющий избирательный список АдГ на выборах в Европарламент", - говорится в заявлении, опубликованном на странице фракции в социальной сети Х.В совместном заявлении сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили, что приняли к сведению решение фракции и выразили надежду на успешный исход выборов в Европарламент для своей партии."Мы приняли к сведению решение фракции "Идентичность и демократия". Несмотря на это, мы с оптимизмом смотрим на день выборов и последующие дни. Разумеется, АдГ будет стремиться обеспечить мощную фракцию в Европейском парламенте усиленной делегацией. Чтобы оказывать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с близкими нам партиями. Поэтому мы уверены, что в новый законодательный период на нашей стороне будут надежные партнеры", - говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель.В среду АдГ заявила, что возглавлявший предвыборный список Кра покидает исполнительный комитет партии и не будет участвовать в публичной предвыборной компании в связи с нанесенным ущербом имиджу партии. Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica Кра недавно заявил, что не стоит считать автоматически преступниками всех, кто состоял в СС.

https://ria.ru/20240522/partiya-1947551121.html

https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европарламент, альтернатива для германии (партия)